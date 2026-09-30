Decreto de vivienda, en directo: última hora de su paso por el Congreso y la acampada en Sol

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala socialista del Gobierno justifica la decisión de separar la renovación automática de los contratos de alquiler en un segundo real decreto ley para no poner en riesgo un paquete de medidas ambiciosas en materia de Vivienda, pactadas previamente con los socios parlamentarios, y que tienen muchas posibilidades de salir adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado finalmente dos reales decretos en materia de vivienda --el primero de ellos el más amplio-- que incluye la mayoría de medidas, como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028 y también ayudas fiscales a propietarios.

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