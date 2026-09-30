Decreto de vivienda, en directo: última hora de su paso por el Congreso y la acampada en Sol

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 30 septiembre 2026 8:50
Seguir en

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala socialista del Gobierno justifica la decisión de separar la renovación automática de los contratos de alquiler en un segundo real decreto ley para no poner en riesgo un paquete de medidas ambiciosas en materia de Vivienda, pactadas previamente con los socios parlamentarios, y que tienen muchas posibilidades de salir adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado finalmente dos reales decretos en materia de vivienda --el primero de ellos el más amplio-- que incluye la mayoría de medidas, como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028 y también ayudas fiscales a propietarios.

Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda:

EH Bildu apoya las movilizaciones de los próximos días en defensa del derecho a la vivienda

EH Bildu apoya las movilizaciones que se celebrarán en Euskadi en los próximos días en defensa del derecho a la vivienda, según ha anunciado el secretario de Acción Política de la formación soberanista, Arkaitz Rodríguez.

El BOE publica hoy el decreto ley de vivienda que prohíbe desahucios hasta 2030 y limita la subida de las rentas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado