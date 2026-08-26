Adelante pide a las administraciones "máxima rapidez" para las ayudas a los afectados por los terremotos en Granada

El responsable de Adelante Andalucía en Granada, Néstor Salvador, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha pedido "coordinación" y "máxima rapidez" a la Junta de Andalucía, Gobierno central y resto de instituciones para afrontar las ayudas destinadas a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Granada en las últimas semanas. Asimismo, ha reclamado "un fondo extraordinario" con el objetivo de "afrontar los daños y mejorar la prevención sísmica en Granada".

En un nota remitida por el partido, el responsable de Adelante Andalucía en Granada, Néstor Salvador, ha señalado que "ahora lo urgente es que las ayudas lleguen rápido". "Las familias que han sufrido daños no pueden encontrarse dentro de seis meses esperando una resolución o preguntándose qué administración tiene que responder", ha subrayado.

En esta línea, ha defendido que las instituciones "tienen que coordinarse y dar una respuesta ágil y eficaz". Asimismo, la formación ha planteado la creación de "un fondo extraordinario", financiado por la Junta y el Gobierno, para "reparar los daños y apoyar especialmente a las familias con menos recursos".

"La seguridad de una vivienda frente a un terremoto no puede depender del dinero que tenga una familia en su cuenta corriente", ha aseverado Salvador.

En paralelo, el responsable provincial de Adelante ha asegurado que estos terremotos "deben servir para reforzar la prevención", por ello ha pedido "avanzar en un Plan de Prevención y Rehabilitación Sísmica para Granada y su área metropolitana", con el objetivo de "conocer la vulnerabilidad de los edificios y priorizar actuaciones en viviendas antiguas y edificios públicos".

"Granada no puede limitarse a contar terremotos y reparar grietas cada vez que tiembla la tierra. Tenemos que invertir en prevención para estar mejor preparados en el futuro", ha concluido Salvador.