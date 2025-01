Adelante recibe casi 200 denuncias sobre la calidad de los comedores escolares en la plataforma web que ha creado

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha hecho este lunes balance de los primeros días de actividad de la plataforma que creó para denunciar la situación de los comedores escolares públicos, denominada Comedores Escolares Dignos, para indicar que acumula casi 200 denuncias desde su creación, que anunció el miércoles de la semana pasada.

En rueda de prensa la responsable de Organización, Mari García, ha explicado que entre esas denuncias se detalla aspectos como que "la comida es escasa para los niños y las niñas; que la gran mayoría se basa en puré frío y con brumos, pescado con raspa, algo tan peligroso para los niños, o fruta en mal estado, guisos con proteínas escasas o incluso inexistentes".

Ha defendido que "siempre le hemos dado una importancia a la alimentación de todos los andaluces y andaluzas", por lo que ha subrayado la reacción suscitada en la comunidad escolar, que constata en el hecho de que "solamente en cuatro días esta iniciativa ha recibido casi 200 denuncias a través de este portal", un dato que ha blandido dentro de la aspiración de este partido de hacer "un mapeo real de la situación que se vive en el día a día de los comedores escolares".

La dirigente de Adelante Andalucía ha reclamado la apuesta por "una producción local, por los productos de cercanía, para apoyo a la agricultura de nuestra tierra".

"Estos guisos están fríos o crudos, dependiendo del personal que haya, porque como sabemos, otro de los problemas no es solamente la comida, sino la falta de personal", ha proseguido explicando García, quien ha planteado que estos aspectos "es algo que se viene denunciando" por parte de los padres y madres.

"Cuando contamos esto, la respuesta es que nuestros niños mienten", ha indicado la dirigente de Adelante, quien ha advertido que con ese déficit en la alimentación "no puedes pedir que un niño haga deporte porque se desploma", antes de recordar que "a veces no se le pone ni pan o fruta o incluso vienen menos raciones".

García ha reivindicado que esas casi 200 denuncias y el contenido de los mensajes revelan "que es un problema real que preocupa a las familias", así como que la pretensión de las familias no es que "están pidiendo pagar menos, que lo único que se está pidiendo es una alimentación buena", y ha advertido de que "conocemos casos de padres y madres que incluso ya han quitado a sus niños y niñas de los comedores por esta realidad" y evitar así que sus hijos "sigan comiendo lo que podíamos llamar comida basura, en mal estado en ocasiones".

"Desde Adelante Andalucía invitamos a Moreno Bonilla a que coma durante una semana, solamente una semana, lo que comen nuestros niños y niñas en los coles", ha sostenido Mari García, quien ha considerado la posibilidad de que al presidente de la Junta de Andalucía "a lo mejor a él no le preocupa porque sus hijos no van a comer lo que comen estos niños en los comedores", idea a la que ha sumado la reflexión de que "seguro que no habrá muchos hijos de consejeros del PP que coman en estos comedores y que no tengan este problema".

Ha advertido de la paradoja de hacer campañas públicas de hábitos alimenticios saludables, "que nos parece una buena iniciativa", mientras que "no se solucionen los problemas que plantean estas familias con la gestión de los comedores escolares".

"Creemos que hace falta darle una solución rápida a estos problemas que sufren miles de familias en los comedores escolares", ha afirmado la responsable de Organización de Adelante, convencida de que si esta situación se viviera en los comedores de los colegios concertados "no pasaría lo que está pasando".

"Desde Adelanta Andalucía seguiremos presentando iniciativas y seguiremos apostando por comedores escolares", ha asegurado al respecto.