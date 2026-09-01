Adelante reclama esclarecer la muerte del trabajador en las obras del Tajo Colorao de Lanjarón (Granada)

Inma Manzano, diputada en el Parlamento Andaluz por Granada de Adelante Andalucía. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y personas allegadas del trabajador fallecido este lunes mientras trabajaba en las obras que se ejecutan en el Tajo Colorao de Lanjarón (Granada) y ha reclamado que se esclarezcan mediante investigación las causas del siniestro.

La portavoz de Adelante, Inma Manzano, ha expresado su pesar ante lo ocurrido y ha señalado que "lo primero es trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y a todas las personas que hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido", y en cuanto a las informaciones que apuntan a una caída, ha dicho que estas circunstancias "deben ser investigadas hasta el último detalle".

"Una persona sale de su casa para ir a trabajar y no vuelve. No podemos asumirlo como algo normal ni como una fatalidad inevitable. Nadie debería perder la vida por ir a trabajar", ha afirmado la líder de la formación andalucista.

Adelante subraya que la muerte de este trabajador se produce, además, "en un contexto de preocupación por la siniestralidad laboral en la provincia", y añade que desde comienzos de 2025 hasta hoy, 17 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en Granada. "Una cifra que no puede asumirse como normal ni como una sucesión inevitable de accidentes y que obliga a reforzar la prevención, la inspección y la protección de quienes trabajan", exponene.

Desde Adelante Andalucía reclaman una investigación rigurosa que permita determinar qué ocurrió y comprobar si se habían adoptado todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales necesarias.

"Hay que saber qué ha pasado y por qué ha pasado. Si durante la investigación se determinara que ha habido incumplimientos de la normativa, negligencias o cualquier actuación que haya puesto en riesgo la vida del trabajador, deberán depurarse todas las responsabilidades", ha señalado Manzano.

La portavoz andalucista ha advertido de que la siniestralidad laboral no puede abordarse como una simple sucesión de accidentes inevitables. "Detrás de muchos accidentes laborales puede haber falta de medidas de seguridad, incumplimientos, negligencias o decisiones empresariales que anteponen el ahorro de costes y el beneficio a la seguridad de quienes trabajan. La prevención no puede quedarse en el papel", ha defendido.