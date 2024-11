Adelante registra su enmienda de totalidad al Presupuesto 2025 de la Junta al verlo como "un peligro" para Andalucía

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado este martes, 5 de noviembre, en el Parlamento su enmienda a la totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2025, al entender que es "tremendamente peligroso para Andalucía".

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios en el Parlamento al presentar esta enmienda de totalidad que ha justificado señalando que el Presupuesto que ha diseñado el Gobierno del PP-A "deja desprotegidos" a los ciudadanos y "solos ante el peligro" en materias como educación, vivienda, sanidad o igualdad, según ha relatado.

En esa línea, el representante de Adelante ha sostenido que este Presupuesto no sólo "no soluciona, sino que agrava los problemas que tiene Andalucía", de forma que "recorta en materia de vivienda" y "no tiene ningún interés en hacer vivienda pública", mientras que deja "desprotegidos" a los ciudadanos "en materia de sanidad", donde "lo único que hace es derivar dinero a la sanidad privada", según ha criticado.

Además, José Ignacio García ha denunciado que, con estas cuentas, la Junta "no va a promover que se acabe con las listas de espera, garantizar la atención primaria o que te pueda atender un pediatra cuando tu niño se pone malo", y ha manifestado igualmente que, en materia educativa, "no va a bajar la ratio" de alumnos por aula, en lo que el Gobierno del PP-A "no tiene interés ni le preocupa", según ha criticado.

De igual modo, ha señalado que el proyecto de Presupuestos de la Junta "recorta en el Instituto Andaluz de la Mujer" porque no le devuelve a dicho organismo "la financiación que había hace dos años" para el mismo, de forma que presenta "un recorte en promoción para la igualdad" y "en protección a las víctimas de violencia machista".

"BAJARLE IMPUESTOS A LOS RICOS" COMO "ÚNICO OBJETIVO"

Es "un Presupuesto que nos deja solos ante el peligro de una sociedad que nos quiere cada vez más débiles, más desprotegidos", y cuyo "único objetivo" es "bajarle los impuestos a los ricos, a la gente que más tiene", según ha denunciado el portavoz de Adelante.

Al hilo, ha señalado que este Presupuesto "nos hace ser más dependientes del Estado y de Europa" al "cargarse" la "cierta soberanía" que le da a Andalucía gestionar unos "poquitos impuestos" para "hacerle favores fiscales a la clase social más enriquecida".

El portavoz de Adelante también ha manifestado que este Presupuesto "abandona cualquier objetivo de reindustrialización de nuestra tierra", y en esa línea ha lamentado que en Andalucía haya que "depender siempre del turismo, de sectores que nos generan precariedad, malas condiciones laborales, impactos climáticos" y que "agravan la crisis climática".

Frente a ello, ha concluido subrayando que desde Adelante abogan por "industrializar" Andalucía y que "hubiera fábricas públicas en los pueblos, socialmente sostenibles, que generen valor añadido y que eso se lo queden los trabajadores".