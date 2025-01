Adelante reprocha al Gobierno que "cede y se postra ante la sanidad privada" después de "un culebrón" con Muface

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado este miércoles al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que "cede, el Gobierno se postra, se arrodilla ante la sanidad privada", en su análisis de su estrategia para la renovación de los conciertos con las aseguradoras privadas que optan a la licitación del contrato de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), cuya última hora es un incremento de la prima de un 41,5% hasta llegar a un coste de 4.808 millones en un contrato a tres años.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, García se ha cuestionado el desenlace de esta negociación, que ha calificado de "culebrón y psicodrama" cuando "en el fondo todo el mundo sabíamos lo que iba a pasar".

"El gobierno va a subir un 42% el dinero que se le da a la sanidad privada para mantener un sistema de privilegio como el de Muface", ha afirmado García, quien ha blandido su condición de funcionario del Estado y por ello potencial beneficiario de este sistema para preguntarse entonces de forma retórica "por qué tengo que tener sanidad privada pagada por todos los ciudadanos y ciudadanas".

García ha sostenido que en el caso de la sanidad "el dinero público tiene que ir para lo público" y por ello los recursos públicos deberían destinarse a "reforzar la sanidad pública, que todo el mundo tuviera sanidad pública de calidad y en condiciones".

El portavoz de Adelante ha reprochado al Gobierno el mensaje de fondo que subyace a su decisión de batallar por renovar el concierto de Muface, que ha descirto como "una batalla cultural" donde "quiere intentar demostrar que al final la sanidad privada es mejor y por eso se la oferta a sus trabajadores", por lo que ha sostenido que "un gobierno que pensara verdaderamente en el pueblo lo que debería hacer es potenciar la sanidad pública y decir que lo mejor va a ser la sanidad pública".

"Este gobierno no está en eso", ha inferido el portavoz de Adelante, quien se ha preguntado "qué hace la ministra de Sanidad de Sumar en su cargo todavía", después de que públicamente Mónica García se mostrara contraria a la renovación del contrato de Muface con las aseguradoras privadas y abriera en consecuencias las puertas de la sanidad pública a sus beneficiarios.

"No sé cómo no ha dimitido esa señora, por dignidad", ha indicado en este sentido, tras reflexionar sobre el hecho de que es "la responsable máxima de la sanidad en el Estado y el PSOE me está ninguneando".

Tras lamentar que "el Gobierno no hace política en defensa de la sanidad pública", José Ignacio García ha utilizado un "ojalá tuviéramos un gobierno de izquierda que fuera tan leal a su programa como son los gobiernos de extrema derecha a sus campañas y a su programa".