Adelante reprocha a Moreno encabezar el "gobierno del postureo": "Siempre es la culpa de otro"

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves en su pregunta al presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha criticado este jueves en el Pleno del Parlamento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, encabezar "un gobierno del postureo" que ha ejemplificado con el hecho de "venir a Jerez a ponerse delante de 20 fotógrafos con el agua hasta las rodillas", para ironizar con la idea de que "el postureo me parece bien, pero está mejor que se cumpla".

"El postureo está bien, se puede engañar a todo el mundo un tiempo, pero no engañar a todos los andaluces todo el tiempo", ha proseguido argumentando García, quien ha criticado a Moreno la actitud de que "la culpa siempre es de otros".

En la primera pregunta que le ha hecho un grupo parlamentario de la oposición al presidente andaluz dentro del nuevo periodo de sesiones que ha comenzado en febrero, García ha ahondado en un retrato donde ha señalado que el ejecutivo que encabeza Moreno se caracteriza por "estar más pensando en la imagen que en la verdad".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha enumerado situaciones como que "el Hospital de Jerez se inunda cada vez que llueve" o que el Centro de Salud de la barriada de la Plata de Sevilla "se cae a pedazos", así como ha repasado otras infraestructuras educativas, para concluir que la respuesta del Gobierno andaluz es de "un postureo selectivo".

Le ha preguntado a Moreno por la falta de contrataciones de radiólogos dentro del plan de choque del programa de cribado de cáncer de mama, donde ha señalado que se han contratado a "uno y medio", para seguidamente hablar del Hospital Materno Infantil de Huelva, del Hospital de Cádiz o del Hospital Militar de Sevilla, del que ha afirmado que la Junta de Andalucía "está alquilando un ala del hospital como plató de cine a una productora para grabar una película".

En su réplica Moreno ha ofrecido como ejemplo su visita de esta mañana a Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha estado junto con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para asegurar que "no he estado de postureo" y que ha tenido como interlocutores a "los alcaldes pedáneos, que tienen los problemas", además de haber hablado con las organizaciones agrarias porque "hemos estado cuantificando los daños del sector primario en la provincia de Cádiz", para defender que "forma parte del trabajo que tenemos que realizar".

"No le gusta verme en las fotos", ha afirmado irónicamente Moreno.