La Comisión Técnica de Seguimiento de la Negociación Colectiva refuerza el diálogo social en la provincia de Cádiz

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz ha celebrado este viernes la primera reunión del año de la Comisión Técnica de Seguimiento de la Negociación Colectiva de la provincia, un órgano que está integrado por los responsables de negociación colectiva de las organizaciones sindicales UGT y CCOO y de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz (CEC), junto con el Coordinador provincial del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), Emilio Sambucety.

En el encuentro se ha analizado la situación de los convenios colectivos en la provincia a cierre de 2025, así como las previsiones de negociación para 2026, como ha indicado la Junta en una nota.

La Comisión se reúne de manera periódica a lo largo del año con el objetivo de realizar el seguimiento de las distintas comisiones negociadoras, impulsar los procesos cuando es necesario y ofrecer alternativas de apoyo para la resolución de conflictos en caso de bloqueo.

El año 2025 ha sido "especialmente intenso" en materia de negociación colectiva en la provincia de Cádiz. A lo largo del ejercicio se han firmado o publicado diez convenios sectoriales: Vid, Limpieza de Edificios y Locales, Hostelería, Industrias de Marroquinería, Agencias marítimas consignatarias de buques, Transporte sanitario, Oficinas y Despachos, Agencias distribuidoras de butano, Viticultura e Industria del Metal.

Asimismo, el convenio del Transporte de Mercancías a Larga Distancia ha sido prorrogado por acuerdo de la comisión negociadora, firmándose las correspondientes tablas salariales, y otros dos convenios que permanecen vigentes, como son los de Construcción y Obras Públicas y los de Amarre y desamarre de buques en el Puerto Bahía de Algeciras, han publicado las tablas salariales correspondientes a 2025.

En conjunto, los convenios y acuerdos cerrados durante el año afectan a 12.740 empresas que emplean a 75.650 personas trabajadoras. La media de incremento salarial pactado ha sido del 3,2%, medio punto por encima de lo acordado en 2024.

La Junta ha destacado la intervención del Sercla para facilitar el cierre de los convenios de Distribuidores de Butano y de la Industria del Metal, este último con el apoyo técnico del equipo del CARL.

A estos resultados se suman los dos convenios sectoriales de transporte de viajeros --urbano y regulares y discrecionales-- que se han prorrogado automáticamente con sus incrementos salariales al no haber sido denunciados por las partes, así como otros doce convenios sectoriales que permanecen en situación de ultraactividad.

En la actualidad se encuentran abiertas las negociaciones de cuatro convenios: Comercio del Metal, Comercio de la Piel y del Calzado, Comercio de la Construcción y Actividades Agropecuarias (Campo). Además, hay nueve convenios en proceso de iniciar negociación que continúan igualmente en ultraactividad.

Cinco de ellos tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025: Viticultura, Pompas Fúnebres, Comercio mayorista y almacenistas de alimentación y bebidas, Comercio de tejidos en general, mercería, paquetería y quincalla e Industrias almadraberas.

Los restantes corresponden a Estiba del Puerto de Cádiz, Estiba del Puerto de Algeciras, Detallistas de ultramarinos, supermercados y autoservicios y Obradores de pastelería, confiterías y despachos.

También permanecen en ultraactividad indefinida, en distintas situaciones derivadas de cambios en las comisiones negociadoras o en los sectores de actividad, los convenios de Frutas y Hortalizas de Cádiz y de Jerez, Panaderías, Industria Salinera, Salas de Exhibición Cinematográfica y Pesca de Sanlúcar. La ultraactividad implica que el convenio continúa aplicándose hasta que entre en vigor uno nuevo que lo sustituya una vez alcanzado acuerdo entre las partes.

En términos globales, los 34 convenios vigentes en la provincia dan cobertura a 152.381 personas trabajadoras empleadas en 21.309 empresas.

En cuanto a las inaplicaciones de convenios --procedimiento negociado mediante el cual una empresa puede dejar de aplicar determinadas condiciones por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que comprometan su viabilidad--, durante 2025 se han registrado 63 inaplicaciones en convenios provinciales, lo que supone apenas el 0,49% de las empresas incluidas en sus respectivos ámbitos.

Por sectores, la mayor incidencia se ha producido en la Industria del Metal, con 46 expedientes, que representan el 1,3% de las 3.500 empresas del sector en la provincia. Le siguen Construcción, con 11 inaplicaciones (2,75% sobre 400 empresas), Hostelería, con cuatro descuelgues de un total de 7.000 empresas (0,06%), y Comercio del Metal, con dos casos sobre 850 empresas (0,24%). En el sector de la Construcción, estas inaplicaciones no han supuesto minoración salarial, sino adaptaciones de jornada y horarios.

NUEVOS SERVICIOS E INICIATIVAS

Durante la reunión, el coordinador provincial del CARL ha informado de los nuevos servicios e iniciativas puestos a disposición de las personas y comisiones negociadoras en el marco del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva Andaluza (II PANC 2023-2025), y ha anunciado que el III Curso de Formación y Actualización para Negociadores de Convenios Colectivos de Andalucía comenzará en abril de 2026.

La Cátedra ha publicado recientemente diversas guías de recomendaciones y buenas prácticas para la negociación colectiva en materias como la administración del convenio, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, la implantación de nuevos sistemas tecnológicos y derechos digitales, así como en materia de contrataciones laborales, estando prevista una próxima publicación centrada en materia salarial.

Finalmente, la Comisión Permanente del CARL ha aprobado nuevas recomendaciones y cláusulas tipo en materia de seguridad y salud laboral, que vienen a reforzar el conjunto de herramientas de apoyo a la negociación colectiva en Andalucía.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, ha valorado "muy positivamente" el trabajo desarrollado por la Comisión Técnica de Seguimiento de la Negociación Colectiva, subrayando que "este espacio de diálogo permanente entre organizaciones sindicales, empresariales y la Administración resulta fundamental para garantizar estabilidad, seguridad jurídica y paz social en nuestra provincia".

Asimismo, ha destacado que la Comisión no solo realiza "un seguimiento riguroso" de los procesos negociadores, sino que actúa de forma preventiva ante posibles bloqueos, favoreciendo soluciones dialogadas y reforzando el papel del Sercla y del CARL como "herramientas eficaces de apoyo técnico".

Asimismo, ha puesto en valor que los datos de 2025 reflejan una negociación colectiva "activa y responsable", con incrementos salariales "acordes al contexto económico y una incidencia muy reducida de inaplicaciones, lo que demuestra la madurez del diálogo social en la provincia de Cádiz".