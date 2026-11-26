Adelante Andalucía se ha vuelto a reunir con Paloma, a la que la formación se refiere como "la última vecina de Plaza Nueva", en Granada capital, y que se enfrenta a un desahucio previsto para febrero de 2027. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha vuelto a reunir con Paloma, a la que la formación se refiere como "la última vecina de Plaza Nueva", en Granada capital, y que se enfrenta a un desahucio previsto para febrero de 2027. En el encuentro han participado la parlamentaria regional, Inma Manzano, y la candidata al Congreso, María Alcantud.

Según apuntan, Paloma ha vivido toda su vida en esta vivienda, donde anteriormente residieron sus padres, y siempre ha estado al corriente de pago. Sin embargo, y según señala Adelante, ahora se enfrenta a perder su hogar por los intereses inmobiliarios de una empresa vinculada a un profesor de la Universidad de Granada.

El partido andalucista expone que la intención de vender el bloque amenaza con expulsarla de su casa, ofreciéndole únicamente 5.000 euros para que se marche. Paloma rechaza esta propuesta e incluso estaría dispuesta a comprar la vivienda para poder seguir viviendo en ella.

"No podemos permitir que Granada se convierta en una ciudad donde quienes han vivido toda su vida en sus barrios tengan que marcharse porque alguien encuentra más rentable echarlos de sus casas. Paloma ha cumplido siempre con sus obligaciones y lo único que quiere es seguir viviendo en su hogar. La vivienda es un derecho, no un negocio a costa de la vida de la gente", ha dicho Manzano.

La formación considera insuficientes los decretos de vivienda y reclama medidas estructurales para frenar la expulsión del vecindario. Por ello, exige al Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP de Marifrán Carazo, que impulse ante la Junta de Andalucía la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en las áreas que cumplan los requisitos legales.

Adelante Andalucía denuncia el agravio comparativo que sufren las ciudades andaluzas y apunta que mientras comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias ya están aplicando esta herramienta para contener los precios del alquiler, Andalucía sigue negándose a utilizarla.

"Una decisión política del Gobierno de Moreno Bonilla que deja a ciudades como Granada sin un instrumento fundamental para proteger a sus vecinos frente al encarecimiento de la vivienda y la presión turística, y favorecer que los barrios históricos sigan siendo lugares para vivir", critican.

Por su parte, María Alcantud ha señalado que "no podemos hablar de defender Granada mientras permitimos que sus vecinos y vecinas sean expulsados del centro histórico para hacer negocio con sus viviendas. Queremos barrios vivos, donde la gente pueda vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida, y no barrios convertidos en escaparates turísticos al servicio de la especulación".

Adelante Andalucía también ha cuestionado la responsabilidad de la Universidad de Granada por mantener entre su profesorado a personas que, a juicio de la formación, participan en prácticas especulativas que perjudican el acceso a la vivienda de los granadinos y granadinas. La organización considera que una institución pública no puede mirar hacia otro lado ante esta realidad.

Durante el encuentro, Paloma ha agradecido el apoyo recibido durante estos meses por parte de organizaciones, colectivos vecinales y sindicatos, y ha reiterado su voluntad de seguir defendiendo su hogar.

Adelante Andalucía insiste en que ninguna persona debería verse obligada a abandonar su hogar para satisfacer los intereses económicos de un propietario y seguirá reclamando políticas públicas que garanticen el derecho a vivir en Granada y mantengan vivos sus barrios.