Adelante señala la "traición" del Gobierno en materia de vivienda: "Necesitamos una izquierda que no dé vergüenza"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado crítico ante la política de vivienda del Gobierno central, de PSOE y Sumar, que ha calificado de "traición" y de "cómplice con los fondos buitres". Asimismo, ha apelado a la "movilización popular" para que "el derecho a la vivienda sea efectivo".

"Cada día que pasa el gobierno del PSOE y Sumar sin arreglar el problema de la vivienda, es un día que está alimentando a la derecha y a la extrema derecha", ha afirmado este jueves en una atención a los medios tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid.

Asimismo, García ha lamentado la "lentitud" del Gobierno a la hora de plantear políticas en materia de vivienda. "Todos son plazos largos, hay que esperar años y años y años, a ver si la medida va a llegar ya cuando sea hora de meterla en el programa electoral", ha asegurado.

Ante esta situación, García ha pedido una ley para limitar el precio del alquiler, "expropiar" a los fondos buitres y una ley para "prohibir la compra especulativa". "Por eso Adelante Andalucía se va a presentar a las elecciones generales, porque necesitamos una izquierda que no dé vergüenza", ha remarcado en contraposición con la situación del gobierno.

En este sentido, el portavoz de Adelante Andalucía ha hecho un llamamiento a la "movilización popular". "Hay que participar en los sindicatos de inquilinas. Hay que participar en las organizaciones populares de vivienda. Hay que participar socialmente, hay que ir a las movilizaciones y hay que torcerle el brazo a los fondos buitres y a un gobierno traidor en materia de vivienda", ha afirmado.

García ha hecho referencia a las manifestaciones tras el desahucio de Maricarmen en varias ciudades andaluzas. "Creo que ayer cambió algo en Andalucía", ha señalado.

"Si gobierna la derecha y la extrema derecha va a ser culpa de que tú no has hecho nada con la vivienda. Ese piso debería haber sido expropiado. Y es que solo hace una semana ya el PSOE se negó a aprobar una ley que le empezaba a poner un poquito las cosas difíciles a los fondos buitres", ha aseverado.