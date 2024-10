Adelante ve el Presupuesto 2025 como "una mentira más de cada año" al no "favorecer a la gran mayoría de andaluces"

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha cuestionado este lunes la repercusión que quepa esperar del proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2025, del cual el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado su dotación, que será de 48.836 millones, así como que habrá un incremento absoluto de 1.000 millones para sanidad.

Su responsable de Organización, Mari García, se ha lamentado en rueda de prensa de que "no tenemos información ninguna sobre el contenido de esta Ley de Presupuestos", para precisar entonces que los anuncios "a bombo y platillo que hemos escuchado nos suenan a una mentira más como cada año", por lo que ha atribuido su crecimiento a "cuestiones técnicas de financiación".

"No creemos que tenga ningún mérito el decir que estos presupuestos que se nos van a presentar tienen un aumento", por cuanto ha esgrimido que "cada año han ido aumentando los presupuestos" desde el primer gobierno de Juanma Moreno, antes de lamentar que "estos presupuestos no han sido los que han favorecido a la gran mayoría de la ciudadanía andaluza", ya que "no han mejorado la sanidad pública, la educación pública, más bien todo lo contrario".

Ha relativizado el previsible anuncio de la Junta de Andalucía de que las partidas de sanidad y educación serán las que más crezcan por el hecho de que "son las competencias más grandes que tiene la Junta de Andalucía", hecho del que ha inferido que "no es ninguna sorpresa ni ninguna noticia", para inferir entonces de que "parece que nos toman un poco como tontos a los andaluces".

La dirigente de Adelante Andalucía ha relatado que el encuentro que tuvieron el jueves en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos "no se nos informó de nada, no se nos dio ningún documento, no nos dieron ninguna cifra concreta más allá de este dato, el dato de que suben los presupuestos", para considerar entonces que "se ve que solo nos querían para una foto de cara a la galería".

Ha advertido de que "nos hemos encontrado en que este año se han acortado muchísimo los plazos", en referencia a la tramitación parlamentaria del Presupuesto, para asegurar que los grupos parlamentarios "vamos a tener muy poquito tiempo de analizar con detalle estos presupuestos para una posible enmienda a la totalidad, para las enmiendas que necesitan unos presupuestos dignos para nuestra tierra".

"Ellos han preparado estos presupuestos durante cinco meses, pero a la oposición solamente nos han dado un día y medio para estudiar estos cientos de páginas y estos cientos de cifras", se ha quejado Mari García, antes de reafirmarse en la idea de que serán unas cuentas que "no defienden en realidad nada de las necesidades urgentes que tenemos los andaluces, las prioridades que tenemos", entre las que ha indicado la derivación a la sanidad privada "para seguir recortando y tener peor unos servicios públicos".

DEPENDENCIA Y BOMBEROS FORESTALES

García también se ha pronunciado sobre la movilización que hubo el sábado sobre la dependencia y que auspició Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A), para recriminar al Gobierno andaluz que "no es capaz ni siquiera de ofrecer cuidados dignos a sus mayores y eso nos parece que es preocupante", antes de plantear como "una cifra escalofriante, que haya 60.000 personas en listas de espera durante casi dos años".

"Hoy ha empeorado esa situación y nos parece que es una cuestión importante y prioritaria para este gobierno darle una solución", ha indicado, antes de recordar también el hecho de que "cada día 12 personas se mueran esperando a que las atiendan, nos parece que no hay derecho a esta situación, que necesita una respuesta, y no a largo plazo, una respuesta inmediata".

"Esto no puede ser un parche, esto necesita recursos económicos", ha insistido, para connsiderar que "esto tiene que ser una prioridad" en el proyecto de Presupuesto 2025.

"Este gobierno, desgraciadamente, pasará a la historia por, por una parte, recortar en sanidad pública, recortar en educación pública, por financiar a la privada y por dejar sin atención a nuestros mayores", ha argumentado en ese sentido.

La responsable de Organización de Adelante ha remarcado también la situación de los bomberos forestales de Andalucía, para indicar que se trata de un colectivo de 5.500 personas a quienes el Gobierno andaluz les hizo "una promesa en la oposición, pero que nunca se llega a cumplir" acerca de "estabilizar la plantilla y aplicarle la antigüedad congelada que llevan ya más de 18 años".

"Hay un maltrato a estos trabajadores que nos parece vergonzoso, promesas tras promesas pero que nunca llegan a ejecutarse, por lo tanto desde Adelanta Andalucía nos parece una lucha justa", por lo que ha anunciado en ese sentido la presentación de una enmienda parcial al Presupuesto 2025 "para que se estabilicen los puestos y se les contrate durante todo el año".