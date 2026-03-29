Adjudicadas las obras de remodelación de la avenida Don Bosco de Granada a Urbana y Vialterra

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado las obras de remodelación de la Avenida Don Bosco a las empresas Urbana, que ejecutará el lote 1, y Vialterra, responsable del lote 2, con inicio previsto de los trabajos a finales de abril. Se trata de una de las actuaciones "más relevantes" previstas en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 y una "intervención estratégica" para la mejora del espacio público en una de las principales vías del Zaidín.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la actuación, con una inversión global de 4,6 millones de euros, se desarrollará en dos tramos. El primero, entre la calle Andrés Segovia y el entorno de las calles Bolonia y Milán, y el segundo, desde este punto hasta la Avenida de Cádiz. El proceso de licitación ha registrado una "elevada participación empresarial, con nueve ofertas presentadas para el primer tramo y siete para el segundo".

En concreto, en cuanto al detalle económico, el lote 1 cuenta con un presupuesto de 2.067.580,99 euros (IVA incluido), mientras que el lote 2 asciende a 2.536.310,74 euros (IVA incluido).

De este modo, esta intervención permitirá renovar integralmente una de las principales avenidas del Zaidín, "mejorando la accesibilidad, ampliando aceras y modernizando el bulevar central y las zonas verdes". Así, el proyecto mantiene la configuración general del viario, pero transforma el espacio público "para hacerlo más accesible, cómodo y seguro para peatones y vecinos".

En concreto, la actuación contempla la ampliación de las aceras hasta alcanzar entre tres y 3,20 metros de anchura, garantizando itinerarios peatonales continuos y sin barreras arquitectónicas, mientras que la calzada mantendrá carriles de 3,5 metros por sentido "para asegurar la fluidez del tráfico".

En esta línea, la Administración local ha precisado que el bulevar central ajardinado se conservará y se renovará completamente, incorporando nuevos pavimentos, zonas de estancia y una mejora del arbolado, que se reorganiza y refuerza hasta alcanzar un total de 118 ejemplares, junto a nuevas plantaciones arbustivas y jardineras que contribuirán a incrementar la sombra y la calidad ambiental del entorno.

Además, se renovará el alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia energética, se instalará nuevo mobiliario urbano y se incorporarán nuevos imbornales para mejorar la evacuación de aguas pluviales y reducir el riesgo de encharcamientos en episodios de lluvia intensa, junto con la modernización integral de las redes de abastecimiento y saneamiento mediante la sustitución de conducciones antiguas, sin pérdida de plazas de aparcamiento.

En suma, las obras cuentan con un plazo de ejecución previsto de doce meses. El tercer tramo del proyecto se licitará posteriormente, hasta completar una inversión total cercana a los 6,7 millones de euros para el conjunto de la avenida.

Bajo este contexto, esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, con el que el Ayuntamiento está impulsando actuaciones en todos los distritos de la ciudad "para modernizar el espacio público, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad urbana de los barrios".