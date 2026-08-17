Administradores de fincas señalan que los daños del seísmo pueden reclamarse al Consorcio de Compensación de Seguros

Consecuencias del terremoto en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha señalado que las comunidades de propietarios y los ciudadanos que dispongan de un seguro pueden reclamar los daños ocasionados por el terremoto de este pasado sábado en Granada a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Así lo han expuesto en un comunicado en el que recuerdan que el seísmo registrado durante la madrugada del pasado sábado 15 de agosto en la provincia de Granada ha dejado numerosos daños materiales en distintos inmuebles del área afectada, como son los municipios de Alhendín (epicentro del temblor), Armilla, Las Gabias, La Zubia, Churriana de la Vega o la propia Granada capital.

Además, dan cuenta de que desde que se produjo el terremoto, los administradores de fincas han mantenido la atención a las comunidades de propietarios afectadas, gestionando los avisos recibidos, recopilando información sobre los daños y coordinando las actuaciones necesarias en los edificios.

"El terremoto se encuentra expresamente incluido entre los denominados riesgos extraordinarios que cubre el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta cobertura permite reclamar los daños directos ocasionados en bienes asegurados cuando la póliza estaba vigente en el momento del siniestro y se encontraba al corriente de pago", explican.

Los avisos más comunes que han recibido los servicios de emergencias tras el seísmo han sido por grietas, desprendimientos, caída de cornisas y otros elementos de edificios. El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas señala que, a falta de que finalicen las inspecciones técnicas, todavía no existe una estimación oficial del número total de viviendas afectadas ni del coste económico de los desperfectos. "La valoración deberá incluir tanto los daños producidos en elementos privativos de las viviendas como los registrados en elementos comunes de los edificios", apuntan.

El Consejo considera especialmente importante que las comunidades de propietarios no esperen a disponer de una valoración económica definitiva para comunicar los daños. "La documentación mediante fotografías y vídeos, la conservación de facturas y presupuestos y la comunicación del siniestro permiten dejar constancia de los desperfectos y facilitar posteriormente su valoración", consideran.

El Consejo también recomienda que las comunidades de propietarios revisen los daños producidos en los elementos comunes del edificio. Fachadas, cubiertas, tejados, cornisas, zonas comunes, instalaciones, ascensores, garajes o cualquier otro elemento que haya podido resultar afectado debe quedar documentado para facilitar posteriormente la valoración del siniestro.

"Los propietarios también deben revisar sus viviendas y comunicar los daños detectados. El procedimiento es independiente para los elementos privativos y para los elementos comunes, por lo que cada propietario deberá comunicar los desperfectos que afecten a su vivienda o a los bienes asegurados a su nombre, mientras que la comunidad deberá tramitar los correspondientes a los elementos comunes mediante la póliza comunitaria", indican.

Además, en aquellas situaciones en las que exista riesgo para la seguridad, deberán priorizarse las actuaciones urgentes que eviten daños mayores, dejando constancia de la situación previa mediante fotografías y conservando la documentación de los trabajos realizados.

El Consorcio señala, además, que deben conservarse los restos de los bienes dañados a disposición del perito y, cuando esto no sea posible, realizar fotografías antes de retirarlos. Ante la aparición de grietas, desprendimientos u otros daños que puedan afectar a la estabilidad del edificio, la recomendación es no acceder a las zonas que presenten riesgo y solicitar una valoración técnica antes de acometer reparaciones que puedan dificultar la determinación del origen y alcance de los daños.

Los administradores de fincas andaluces recuerdan que la existencia de una póliza de seguro no implica que todos los daños vayan a quedar automáticamente cubiertos. La indemnización se determina de acuerdo con las condiciones, capitales asegurados y límites establecidos en la póliza correspondiente.

Por este motivo, se recomienda revisar las condiciones del seguro y contar con el asesoramiento del administrador de fincas en el caso de los elementos comunes. Asimismo, el Consejo considera conveniente que las comunidades mantengan recopilada toda la documentación relacionada con el siniestro y centralicen, a través del administrador de fincas, las actuaciones relativas a los elementos comunes para facilitar la coordinación con la aseguradora, el Consorcio y los técnicos que intervengan en la valoración de los daños.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas recuerda que los administradores pueden asesorar a las comunidades de propietarios durante todo el proceso, desde la identificación y documentación de los daños hasta la comunicación del siniestro y la coordinación de las actuaciones necesarias en los elementos comunes.