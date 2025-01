Adolfo Molina espera que la CHG actúe ante la contaminación de La Colada, en Córdoba, como ya hace la Junta

El delegado del Gobierno andaluz dice que los ciudadanos no entenderían que la Confederación no dé permiso para la conexión de La Colada

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha resaltado que "la contaminación" del agua del embalse de La Colada "no se produce en un ratito", sino que es "un problema complejo", derivado de que distintas "administraciones no han hecho sus deberes durante mucho tiempo", de modo que ahora "todas las administraciones tenemos que trabajar" para solucionarlo, algo que ya hace la Junta de Andalucía, en el ámbito que le corresponde, recordando Molina que "La Colada es de la Confederación del Guadiana, no es competencia autonómica".

A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Molina ha subrayado que, en la parte que le "toca", la Junta ha "reactivado todas esas infraestructuras hidráulicas que estaban durmiendo el sueño de los justos", en referencia a la puesta en marcha de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), "para que todos esos vertidos se hagan con aguas depuradas", según marca "la legislación europea".

"Pero eso se tenía que haber hecho desde el año 2010 --ha recordado-- y estamos en 2025, y estamos haciendo (desde la Junta) esas infraestructuras hidráulicas, que no se habían hecho. Además, estamos trabajando de la mano de los ganaderos para que tengan, como tiene que ser, sus planes de gestión ganaderos para la gestión de los residuos" que generan sus explotaciones, "y de 50 planes que había cuando llegamos nosotros, ahora estamos en más de 300".

En definitiva, desde que Juanma Moreno preside la Junta de Andalucía, "nos hemos puesto a hacer lo que no se había hecho antes, de la mano de los ganaderos, que es el sector primario y del que vive la comarca" de Los Pedroches, en el Norte de Córdoba, donde se ubica La Colada.

En este punto, Molina ha considerado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) "debería también ver", dentro de "sus planes hidrológicos", cómo "acometer la limpieza, como ya apuntaba la Diputación (de Córdoba), del vaso" del embalse de La Colada, y "cómo habría que regenerar esas aguas y cómo tenemos que trabajar entre todos".

En este sentido, ha señalado que la Diputación de Córdoba "también lo ha hecho, con financiación de la Junta de Andalucía, con esas obras que se llevaron a cabo por cuatro millones de euros para controlar las algas e intentar mejorar la calidad de ese agua".

En cualquier caso, el delegado del Gobierno andaluz ha reiterado que "la contaminación de La Colada no se produce en un ratito. Esto es porque durante muchos años la Administración en aquel momento no estaba haciendo esas depuradoras, no estaba haciendo esos programas de gestión ganaderos", y "no se hizo la red (secundaria) de La Colada que, precisamente, es la que hubiese hecho que ese agua se hubiese regenerado" y, en cambio, "hemos tenido una piscina gigante, durante décadas, sin mover ese agua".

Por eso, según ha insistido, "nosotros estamos trabajando para darle solución, en la parte que nos compete", desde la Junta de Andalucía, "pero también el resto de administraciones tendrán que hacerlo, en la parte que les toca".

CONEXIÓN CON SIERRA BOYERA

En cuanto a las obras de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, que ya ha adjudicado la Junta de Andalucía a la empresa cordobesa Jicar por 9,3 millones de euros, "van a comenzar en cuanto que tengamos el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y yo espero que esa situación se desbloquee lo antes posible", pues "son unas obras que van a durar 12 meses, más tres de puesta en funcionamiento", y que "tienen que ser esa solución definitiva a una conexión de esos dos pantanos que se tenía que haber hecho hace muchos años".

Según ha recordado "estamos hablando de hace más de 15 años, cuando se paralizaron" las obras de conexión entre ambos embalse y no se culminaron, "¿y qué es lo que queremos nosotros?", se ha preguntado, respondiendo que la Junta quiere "completar la obra (de emergencia) que ya se hizo por parte del Estado, haciéndola definitiva, fundamentalmente con el tema eléctrico, con ese tendido de tres kilómetros y medio" que permitiría sustentar con suministro eléctrico, y no quemando gasóleo, el bombeo del agua de La Colada a Sierra Boyera.

Además, el proyecto de conexión definitiva diseñado por la Junta también prevé "la mejora de las tomas de agua y de la capacidad de bombeo, porque no es sostenible una obra que lleva, desde que se hizo, funcionando con generadoras de gasoil". Eso, según ha señalado "es lo que ha estado a punto de dar al traste con Emproacsa", la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, dependiente de la Diputación, "por el gasto que conlleva" y que está afrontando.

"Lo que queremos --ha asegurado-- es coger la obra que ya hizo el Estado y mejorarla con la red de tendido eléctrico, mejorando las tomas de agua y la capacidad de bombeo, y que sea una obra sólida, usando lo que ya hay", de modo que, "en cuanto que nos dé permiso la Confederación" podrán comenzar los trabajos, pues "la obra ya está licitada y adjudicada a una empresa, además cordobesa, o sea que está todo preparado para empezar", esperando Molina que sea "lo antes posible".

La cuestión, según ha concluido, es que "se desbloquee esta situación, porque yo creo que los ciudadanos no entenderían, teniendo los fondos, teniendo la obra adjudicada, teniendo todo preparado para una obra tan demandada por todos durante tantos años, que ahora no se haga porque no se conceda ese permiso por parte de la Confederación" del Guadiana.