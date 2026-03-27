Aemet descarta lluvias durante Semana Santa en Andalucía y confirma la desconvocatoria de la huelga

Archivo - Imagen de archivo de nazarenos en estación de penitencia un Sábado Santo en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha asegurado este viernes que "no hay cambios" en la previsión meteorológica para los días de Semana Santa, manteniéndose el "anticiclón que bloquea el paso de las borrascas" y que, por lo tanto, "no parece ser que vaya a afectar, al menos por el momento". Asimismo, ha confirmado que "la huelga se ha desconvocado" tras una reunión del personal de Aemet, por lo que "los servicios estarán al 100% durante estos días".

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha destacado que se espera cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte de Andalucía. Pero, "hay alguna posibilidad de nubosidad de estancamiento matinal, sobre todo en el litoral mediterráneo y estrecho, donde podría haber alguna precipitación de muy escasa cuantía por la mañana", ha indicado.

VIENTO DEL NOROESTE Y TEMPERATURAS

Asimismo, ha señalado que "un viento del nordeste circula más o menos Guadalquivir abajo, de Jaén hacia la desembocadura" que puede "saltar con cierta intensidad durante la mañana del domingo de Ramos, si bien empieza a remitir por la tarde".

En cuanto a las temperaturas, el delegado territorial ha explicado que "han bajado este viernes de manera significativa, unos cuatro grados con respecto al jueves", manteniéndose en torno a los 23-24 grados en el Valle del Guadalquivir "al menos hasta el lunes". Sin embargo, ha señalado que "a partir del martes las temperaturas máximas subirán de manera apreciable, unos cinco o sies grados", pudiendo llegar a los 25-30 grados.

Por último, ha añadido que "probablemente el resto de la semana continúe igual", aunque ha apuntado que "habrá que esperar a ver qué dicen los fenómenos de cara al final de la semana", ya que "hay cierta incertidumbre sobre las posibles lluvias, aunque "la probabilidad es muy baja".