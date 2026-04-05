Moreno felicita al periodista Rubén Amón tras pronunciar el Pregón Taurino de la Feria de Abril de Sevilla 2026

El periodista, y critico taurino, Rubén Amón, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el Pregón taurino de la Feria de Abril en el Teatro de la Maestranza. A 5 de abril de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España).- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este domingo en Sevilla al Pregón Taurino de la Feria de Abril 2026, pronunciado por el escritor y periodista Rubén Amón, y presentado por Juan del Val.

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha dado la enhorabuena al pregonero por sus palabras durante el pregón, al que ha descrito como "un elogio a Sevilla, como cuna y cúspide del toreo".

Asimismo, el presidente autonómico ha destacado el elogio de Rubén Amón hacia la figura del torero Morante de la Puebla, ante su reaparición en la Plaza de Toros de la Maestranza durante este Domingo de Resurrección, momento que dará comienzo a la temporada taurina en la capital hispalense. "Enhorabuena al pregonero Rubén Amón, gran conocedor y defensor de la tauromaquia; comienza la temporada taurina", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha asistido a dicho acto junto a Juanma Moreno y ha trasladado a través de su perfil oficial de 'X' que Sevilla celebra el Domingo de Resurrección como "previa de tardes de gloria en la Real Maestranza de Caballería". "Magnífico pregón de Rubén Amón anunciando la feria taurina de la mejor plaza del mundo", ha valorado Sanz.