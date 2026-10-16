Aena adjudica por 19,5 millones la renovación de la pista del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén

Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. - ENAIRE

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aena acaba de adjudicar por 19.562.849,89 euros la obra de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Este proyecto será ejecutado por una UTE entre las empresas Matías Arrom Bibiloni (MAB) y Sampol en un plazo aproximado de 20 meses.

Los trabajos contemplan, entre otras actuaciones, la retirada del pavimento actual y la aplicación de uno nuevo en la pista y sus márgenes (el espesor del pavimento aumentará en 2,5 centímetros), además de la regeneración superficial de las calles de rodaje -conectan la pista con la plataforma en la que estacionan las aeronaves-, con el fin de mejorar sus características y capacidad estructural.

La actuación más importante se desarrollará en las cabeceras de la pista de vuelo, donde habrá que demoler el pavimento rígido existente y proceder a su reconstrucción con pavimento flexible.

Asimismo, se realizarán tareas de nivelación de la franja de pista, se habilitará una nueva calle de rodaje aéreo para helicópteros y se aplicará un tratamiento de hidrosiembra en las áreas críticas de las radioayudas (técnica de revegetación que permite conservar y estabilizar suelos frente a la erosión).

También se reemplazará todo el sistema de alumbrado aeronáutico en superficie del área de movimiento de los aviones (pista, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento) y de la aproximación. Para ello, se instalarán en la zona nuevos bancos de tubos, el tendido de cableado primario y secundario, luces, letreros y reguladores y se incorporará tecnología LED, lo que redundará en un consumo energético mucho más eficiente.

Aena detalla que la regeneración de una pista de vuelo es una actuación de mantenimiento que se realiza en todos los aeropuertos, ante el lógico desgaste que sufre el pavimento por el trasiego de las aeronaves. "Se trata de una compleja obra de ingeniería, cuya planificación se ha diseñado de forma meticulosa, puesto que afecta a una zona crítica en términos de seguridad operacional", inciden.

CIERRE DE LA PISTA DURANTE 21 DÍAS DE MAYO

Debido a la complejidad que entraña, la obra se ejecutará en varias fases con dos objetivos básicos: garantizar la seguridad de las operaciones y minimizar la afectación en la operativa habitual del aeropuerto.

Por este motivo, el grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecen cerradas al tráfico aéreo (de 23.15 a 06.30 horas).

Sin embargo, las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas (cabeceras de la pista, zona de transición y una parte de las calles de rodaje) requerirán el cierre de la pista del aeropuerto al tráfico durante 21 días.

La interrupción del tráfico, que durante ese periodo podrá operar desde el aeropuerto alternativo al Federico García Lorca Granada-Jaén (el de Málaga-Costa del Sol), está prevista, en principio y según evolucionen los trabajos, desde las 23,15 horas del 5 de mayo de 2027 hasta las 06,30 horas del 27 de mayo de 2027.

Aena señala que este extremo se ha comunicado con antelación tanto a las compañías aéreas como al resto de empresas que operan en el aeropuerto, para que puedan reprogramar los vuelos y reorganizar su actividad.

En esas tres semanas, la obra avanzará las 24 horas del día, de modo que, cuando se proceda a la reapertura al tráfico, sólo queden pendientes trabajos que puedan programarse en horario nocturno y sin afectación a la programación habitual de vuelos del aeropuerto.