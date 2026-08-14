Los aeropuertos andaluces prevén 2.644 vuelos este puente de agosto con Málaga a la cabeza, un 6% más que en 2025

Archivo - Aeropuerto ubicado en una provincia de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces --Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Jerez, Almería y Federico García Lorca Granada-Jaén-- tienen programadas un total de 2.644 operaciones aéreas entre este viernes 14 de agosto y el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el puente del 15 de agosto, lo que supone cerca de un 6% más que las 2.494 operaciones registradas durante el periodo equivalente de 2025.

La programación prevista para estos tres días refleja además el importante peso del tráfico internacional en los aeropuertos andaluces, ya que 1.889 de las 2.644 operaciones, el 71,4%, corresponden a vuelos internacionales, mientras que las 755 restantes serán conexiones nacionales.

Por jornadas, este viernes será el día de mayor actividad, con 922 operaciones previstas entre los cinco aeropuertos, seguido del domingo, con 873 vuelos, y del sábado, con 849.

En comparación con el mismo fin de semana de 2025, cuando se contabilizaron 808 operaciones el viernes, 829 el sábado y 857 el domingo, el mayor incremento se producirá precisamente este viernes, con 114 vuelos más y un crecimiento de alrededor del 14%.

Por su parte, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volverá a concentrar la mayor parte de la actividad aérea durante el puente, con 1.902 operaciones programadas, lo que supone cerca del 72% de todos los vuelos previstos en los cinco aeropuertos analizados.

Esta cifra representa además un incremento del 5,3% respecto a las 1.807 operaciones registradas durante el fin de semana equivalente del pasado año.

Por días, Málaga tiene previstos 662 vuelos este viernes, de los que 141 serán nacionales y 521 internacionales; otros 613 el sábado, con 96 nacionales y 517 internacionales; y 627 el domingo, repartidos entre 124 nacionales y 503 internacionales.

En total, el aeropuerto malagueño contabilizará durante las tres jornadas 361 operaciones nacionales y 1.541 internacionales, de forma que más del 80% de su programación durante el puente corresponde a conexiones con otros países.

El Aeropuerto de Sevilla tiene previstas 513 operaciones, frente a las 462 del mismo periodo de 2025, lo que supone 51 vuelos más y un incremento de alrededor del 11%, el mayor crecimiento porcentual entre los cinco aeropuertos si se exceptúan las diferencias derivadas de volúmenes menores.

Para este viernes están programadas 185 operaciones, 94 nacionales y 91 internacionales; el sábado serán 148, de las que 70 corresponden a conexiones nacionales y 78 a internacionales; mientras que el domingo se alcanzarán las 180 operaciones, con 84 nacionales y 96 internacionales.

En el conjunto de las tres jornadas, Sevilla sumará 248 vuelos nacionales y 265 internacionales, con un reparto prácticamente equilibrado entre ambos mercados.

El Aeropuerto de Jerez afrontará el puente con una programación prácticamente idéntica a la del año pasado, al pasar de las 83 operaciones de 2025 a 84 vuelos previstos este año, un incremento de apenas el 1,2%.

En concreto, contará con 30 vuelos este viernes, de los que 16 serán nacionales y 14 internacionales; 32 operaciones el sábado, repartidas a partes iguales entre nacionales e internacionales; y otras 22 el domingo, con 14 nacionales y ocho internacionales.

De esta forma, Jerez cerrará el fin de semana con 46 operaciones nacionales y 38 internacionales.

También aumenta la programación en el Aeropuerto de Almería, que tiene previstos 81 vuelos entre viernes y domingo, siete más que los 74 registrados durante las jornadas equivalentes de 2025. Esto representa un crecimiento de aproximadamente el 9,5%.

Por jornadas, el aeropuerto almeriense contará con 20 operaciones este viernes, 14 nacionales y seis internacionales; otras 38 el sábado, con 14 nacionales y 24 internacionales; y 23 el domingo, de las que doce serán nacionales y once internacionales.

En total, Almería tendrá 40 vuelos nacionales y 41 internacionales, prácticamente la mitad de cada modalidad.

El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén es el único de los cinco que registra un descenso respecto al ejercicio anterior, con 64 operaciones previstas, frente a las 68 del mismo fin de semana de 2025, lo que supone una reducción cercana al 6%.

Para este viernes están programados 25 vuelos, de los que 23 serán nacionales y dos internacionales; el sábado habrá 18 operaciones, todas nacionales; mientras que el domingo se prevén 21 vuelos, 19 nacionales y dos internacionales.

Así, durante las tres jornadas el aeropuerto granadino contabilizará 60 conexiones nacionales y cuatro internacionales.

En conjunto, cuatro de los cinco aeropuertos aumentan o mantienen prácticamente estable su actividad respecto al pasado año, con Málaga como principal motor de la programación aérea del puente y Sevilla como el aeropuerto que registra uno de los crecimientos más destacados. Entre ambos suman 2.415 operaciones y concentran más del 91% de los vuelos previstos durante estos tres días.