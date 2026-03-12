Los aeropuertos andaluces reciben más de 2,54 millones de pasajeros en febrero

Archivo - Imágenes Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido más de 2,54 millones de pasajeros durante el mes de febrero --en concreto, 2.541.724 viajeros--, según datos hechos públicos este jueves por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 23.461 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Solo en el segundo mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 1,57 millones de pasajeros (+3,5% con respecto al año anterior), seguido por el de Sevilla, con 785.021 viajeros (+8,5%), el de Granada, con 94.642 (-0,6%), el de Almería, con 42.092 (+2,9%), el de Jerez, con 38.401 viajeros (+3%), y el de Córdoba, con 3.017 viajeros (+520,8%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 11.144 (+1,9%), seguido del de Sevilla con 5.783 operaciones (+5,1%), el de Jerez, con 3.417 (-12,6%), el de Granada, con 1.565 (+1%), el de Almería, con 806 (-18,9%) y el de Córdoba, con 526 operaciones (-64,1).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este segundo mes del año 2.692 viajeros, lo que significa un descenso del 14,1%, con 220 operaciones (-9,1%).