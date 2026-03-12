Los hospitales universitarios de Puerto Real y Cádiz celebran el Día Mundial del Riñón

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, en la plantación de un árbol en el Hospital de Puerto Real por el Día Mundial del Riñón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los hospitales universitarios de Puerto Real y Cádiz han celebrado este 12 de marzo el Día Mundial del Riñón con diversas iniciativas, como la plantación de un árbol en homenaje a los pacientes en el centro puertorrealeño.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, ha acudido a la jornada en Puerto Real a través de su Unidad de Nefrología, junto a la gerente del centro, María José Cano, su equipo directivo, el responsable del Servicio de Nefrología, Pedro Quirós, y otros profesionales sanitarios, representantes de Alcer y pacientes, ha indicado la Junta en una nota.

Bajo el lema 'Cuidando a las personas, protegiendo el planeta', la jornada ha incluido un bloque técnico-epidemiológico sobre el abordaje actual de la enfermedad renal crónica, su impacto en el sistema sanitario y los retos en términos de sostenibilidad, destacando el impulso de modalidades como la diálisis domiciliaria.

Asimismo, se ha desarrollado un bloque sociosanitario centrado en el impacto social de la ERC en el paciente y su entorno, analizando cómo la enfermedad trasciende el ámbito clínico e influye en la vida familiar, laboral y social.

Esta iniciativa ha dado un especial protagonismo a los pacientes, visibilizando sus necesidades y el papel fundamental de las asociaciones en el acompañamiento y apoyo. En este contexto, se ha puesto en valor la labor de la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (Alcer) como "puente" entre el hospital y la vida diaria de las personas con enfermedad renal.

Asimismo, ha contado con el foro de experiencias 'La voz del paciente', en el que personas en hemodiálisis en centro, en técnicas domiciliarias y trasplante renal han compartido sus testimonios, contribuyendo a humanizar la atención y fomentar la sensibilización social.

En coherencia con el lema de esta edición, se ha plantado un árbol en el jardín anexo a la Unidad de Diálisis, con una placa que reza: "A la fortaleza de los pacientes renales y el amor incondicional de sus familias. Como este árbol, vuestra esperanza echa raíces y crece cada día".

Además, en el hall principal del centro se ha instalado una mesa informativa abierta a la ciudadanía, donde profesionales de Nefrología y voluntariado de Alcer han ofrecido material divulgativo y orientación sobre prevención, hábitos saludables y donación de órganos.

REALIDAD VIRTUAL EN EL PUERTA DEL MAR

Por su parte, el Hospital Universitario Puerta del Mar ha celebrado el Día Mundial del Riñón bajo el paraguas de la campaña 'Conexiones (In)visibles', que pone a disposición de la población una experiencia de realidad virtual que permite a pacientes y profesionales sanitarios sumergirse en el día a día de una persona con enfermedad renal crónica (ERC).

A través de un formato inmersivo y visual, la iniciativa ayuda a comprender de forma clara los factores de riesgo de la enfermedad, cómo puede ser diagnosticada y la interconexión entre los riñones, el corazón y el metabolismo y cómo la alteración de uno de estos sistemas puede influir en el resto.

En este sentido, la Junta ha explicado que la hipertensión y la enfermedad renal crónica están "estrechamente vinculadas" ya que la primera empeora la función renal y cardiovascular, y el deterioro renal agrava la hipertensión.

El hospital gaditano se suma así a una iniciativa que a lo largo de esta semana se desarrolla en 50 centros sanitarios de 14 comunidades autónomas para ayudar a comprender de forma clara y visual la importancia de la prevención en la enfermedad renal crónica y su profunda interconexión con la enfermedad cardiovascular y metabólica.

Esta actividad cuenta con el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza, la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (Alcer), así como con el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Según los datos de 2025, con los 141 trasplantes de riñón registrados en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la provincia tiene la mayor tasa de trasplante renal de Andalucía, en concreto 112 por millón de habitantes.

En este sentido, según datos de la Sociedad Española de Nefrología, en Andalucía ya son unas 12.000 las personas que precisan Tratamiento Renal Sustitutivo para reemplazar la función de sus riñones, es decir, diálisis o un trasplante renal.