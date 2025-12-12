Los aeropuertos andaluces reciben más de 2,76 millones de pasajeros en noviembre

Archivo - Turistas en el aeropuerto de Málaga en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido más de 2,76 millones de pasajeros durante el mes de noviembre --en concreto, 2.765.612 viajeros--, según datos hechos públicos este viernes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 27.858 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Por aeropuertos, en lo que llevamos de año, el de Málaga ha recibido más de 25,07 millones de pasajeros (7,4% más con respecto al mismo periodo de 2024), seguido por el de Sevilla, que ha superado los 8,87 millones de viajeros (+5,3%); el de Granada, con 1,04 millones de pasajeros (+1,6%), el de Jerez, con 846.383 (-6,6%), el de Almería, con 758.388 viajeros (+1,1%), y el de Córdoba, con 26.763 viajeros (+229,8%).

Solo en el undécimo mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 1,75 millones de pasajeros (+8,7%), seguido por el de Sevilla, con 812.569 viajeros (+10,2%), el de Granada, con 96.944 (+1,5%), el de Jerez, con 50.943 (-0,2%), el de Almería, con 44.879 viajeros (+15,9%), y el de Córdoba, con 4.729 viajeros (+634%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió hasta este undécimo mes del año 35.446 viajeros, lo que significa un aumento del 14,5%, con 2.804 operaciones (+12,2%). Solo en el mes de noviembre, los viajeros fueron 3.134 (+25,3%), en 246 operaciones (+18,3%).