La Agencia de Obra Pública de la Junta asume la gestión de todos los ferrocarriles metropolitanos andaluces

Archivo - Imagen de archivo de una vía. - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía le ha atribuido a la Agencia de Obra Pública, a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicado este miércoles, las competencias para la explotación de las infraestructuras y servicios ferroviarios de Andalucía, que incluyen la puesta en marcha, explotación y mantenimiento de los metros y tranvías andaluces.

De esta forma, el Decreto 201/2026 modifica a los anteriores sobre la estructura orgánica de la Consejería de Fomento de 2022 y los actuales estatutos de la Agencia de Obra Pública, para otorgar a la Agencia de Obra Pública las competencias para la puesta en marcha y posterior conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras ferroviarias una vez construidas, y las de administración y gestión de los servicios ferroviarios de la comunidad autónoma andaluza, según ha informado la Junta.

De esta manera, la puesta en marcha de los metros y tranvías, como podrían ser la prolongación sur del Metro de Granada y la ampliación del Metro de Málaga al Hospital Civil, así como la próxima explotación del tranvía de Jaén, se refiere al conjunto de actividades necesarias y fundamentales para poder iniciar con garantías técnicas y de seguridad la explotación comercial de estos sistemas ferroviarios, es decir, las pruebas, las tareas de verificación del estado de la infraestructura, las instalaciones y el material móvil, así como la adecuación del conjunto de las obras e instalaciones a la normativa vigente.

Asímismo, la puesta en marcha de los sistemas ferroviarios lleva consigo una "importante labor de documentación" relativa a la organización del trabajo de los servicios de operación y a la organización del mantenimiento de las infraestructuras y el material móvil. Además de la realización de la formación teórica y práctica de las personas operadoras, conductoras y demás personal relacionado con la operación y el mantenimiento, y el ajuste de parámetros de explotación mediante las marchas en blanco y circulaciones de prueba en diversas condiciones.

El nuevo consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, que firma el decreto junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha añadido una serie de competencias y funciones a la Agencia de Obra Pública, como la aprobación anual de las tarifas aplicables a los servicios, el control de los parámetros de calidad y capacidad de estos servicios y la resolución de las reclamaciones de los usuarios, así como la autorización de cualquier modificación en el servicio relativa a la operación, como servicios especiales, frecuencias de paso, horarios y otros.

Además, la Agencia de Obra Pública podrá licitar y adjudicar contratos de concesiones de servicios y de obras necesarias para el mantenimiento y conservación de los sistemas ferroviarios, así como adquirir o reponer las unidades de material móvil necesario para la explotación del servicio público de transportes.

Las competencias comprenden las potestades de inspección, policía y tutela del dominio público, de adopción de medidas de paralización de obras y actuaciones e imposición de multas coercitivas, excepto las potestades de expropiación de terrenos para la construcción de las infraestructuras.

La Consejería de Fomento y Movilidad gestiona en la actualidad, a través de la Agencia de Obra Pública, de manera directa el metro de Granada y el tranvía de la bahía de Cádiz (Trambahía), y a través de concesionarias los metros de Sevilla y Málaga.

A su vez, lleva a cabo las obras de prolongación sur del Metro de Granada y de ampliación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil. En el caso de los tranvías de Alcalá de Guadaíra, se están dando los pasos necesarios para la terminación de todas las instalaciones y sistemas, y del tranvía de Jaén, se encuentra en la fase previa a la puesta en servicio con la formación del personal y desarrollo de las pruebas, de cara a la explotación comercial.