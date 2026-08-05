Al menos una víctima mortal y doce heridos en bombardeos rusos contra Kiev

Archivo - Una columna de humo se eleva tras un incendio en una instalación industrial y logística civil, provocado por un ataque ruso en la región de Kiev, Ucrania - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas en nuevos bombardeos perpetrados en la madrugada de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, y su región, según han informado las autoridades ucranianas.

"A las 2.10 horas (3.48 en España peninsular y Baleares), se registraron daños por el ataque en siete lugares de los distritos de Holosivski, Obolonski, Desnianski y Sviatoshinski de Kiev", ha informado en redes la Administración Militar de Kiev, antes de informar de que, "lamentablemente, una mujer ha fallecido a manos del enemigo".

Poco después, el órgano local ha cifrado en doce el número de heridos, si bien ha señalado que "el trabajo sobre el terreno continúa y la información se actualiza constantemente" ante una oleada de ataques que ha provocado incendios y derrumbes de infraestructura, atrapando a civiles en algunos casos.

Además, han provocado también una fuga de amoníaco, según la propia autoridad, que ha asegurado que "ya ha sido localizada" en un tanque que albergaba 300 litros de la sustancia cuando ha sido alcanzado, si bien ha subrayado que "no existe peligro para la población".

Los bombardeos, con todo, continúan, tal como ha advertido el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha indicado que "el enemigo está volviendo a lanzar un ataque masivo contra la región de Kiev con misiles balísticos y drones de ataque".