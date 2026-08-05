La ministra Sira Rego no irá en las listas a las generales y confía en que la izquierda elija un buen candidato

1108795.1.260.149.20260805093353 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que no irá en las listas de la candidatura que preparan IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns para las próximas elecciones generales y desea que este espacio político acierte con la elección del futuro cabeza de cartel.

"No voy a estar en las próximas listas electorales (...) Después de estar en política institucional y además en primera línea creo que es muy saludable ponerse a un lado y poner lo mejor, el aprendizaje y el saber acumulado que tenemos, a disposición de los proyectos que estén por venir", ha enfatizado durante una entrevista con Europa Press.

De esta forma, Rego cerrará a final de legislatura un ciclo político tras ser elegida en 2023 por IU, la formación en la que milita, para ser su representante en el Gobierno después de ser eurodiputada.

La ministra ha insistido en que, por supuesto, está disponible para "echar una mano" a esa futura confluencia de izquierda y ve necesario reflexionar de forma profunda sobre los proyectos políticos del futuro, algo que va más allá de los tiempos electorales. Por ejemplo, ha señalado que conviene pensar sobre nuevas formas de militancia.

Por otro lado, ha mostrado confianza en la "inteligencia colectiva" de las formaciones política para escoger al candidato que "más consenso genere" y no tiene duda de que será una "excelente" persona para desempeñar esa función.

UN FRENTE AMPLIO EN EL QUE CABEN DISTINTAS VISIONES DE PAÍS

Asimismo, ha destacado que las organizaciones a la izquierda del PSOE tienen que conformar un frente amplio basado en un "programa de mínimos", que pivote sobre elementos como la defensa de los servicios públicos, el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos a la infancia, entre otros elementos, sobre la fórmula electoral que sea "más virtuosa" para sacar el mejor resultado posible en unos comicios donde hay mucho en juego.

"En ese proyecto político caben distintas organizaciones, distintas militancias y distintas visiones de país que luego pueden converger en un artefacto, en una coalición electoral liderada por la persona que más consenso genere", ha manifestado Rego, quien ve "muy sencillo" que los partidos se pongan de acuerdo en cuestiones programáticas.

ZAPATERO TIENE QUE DAR MÁS EXPLICACIONES

Respecto a la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra, ha declarado que esta es una "cuestión que tiene que ver con el PSOE" y siempre es "muy respetuosa" con las "dinámicas internas" que tienen otras formaciones, así como del proceso judicial.

Sin embargo, ha expresado que coincide con quienes han planteado que son necesarias muchas más explicaciones por parte del exmandatario y ha señalado que le preocupa que todo este "ruido" provocado por causas de presunta corrupción genera "desafección política" entre sectores de la ciudadanía.

"La política es absolutamente necesaria, sobre todo para la gente más vulnerable, para la gente trabajadora, para la gente que no tiene grandes recursos porque a través de la política conseguimos cambiar las cosas, ampliar derechos y ampliar libertades", ha reivindicado la titular de Juventud e Infancia.

REIVINDICA QUE HAY GENTE NORMAL EN LA POLÍTICA

A continuación, ha manifestado que es verdad que se han visto casos de corrupción, algo "terrible" que hay que "condenar", pero también ha puesto en valor que hay gente "normal y corriente" en política, que saldrán de ella igual que como entraron.

Por ejemplo, ha ensalzado que en su caso procede de IU, una organización "humilde" que ha interpuesto denuncias contra la corrupción en casos que han salpicado al PP. "Hay gente decente en la política", ha ahondado para llamar a romper con ese riesgo de desafección hacia la política.

También ha alertado de que hay cierta "asimetría" en los tiempos que tiene la justicia dependiendo del caso, al aludir a procedimientos que van muy rápido como la causa contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que el caso que afecta al exministro Cristóbal Montoro "llevan "muchísimos años" y siguen sin "saber absolutamente nada".