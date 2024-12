Agotados los dorsales para la 42 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón en Jaén

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Deportes, Ana Núñez, ha destacado la "respuesta masiva como nunca antes" a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón después de que se hayan agotado los dorsales disponibles para la prueba popular en "apenas cuatro horas". "Esperábamos que, como ocurrió el último año, se adjudicaran en días, pero hemos superado todas las previsiones", ha añadido.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota de prensa, se han acabado a las 09,00 horas de este viernes cuando se ha abierto el plazo de inscripción para una cita que el próximo 18 de enero, ha subrayado la edil, "pondrá a Jaén en el mapa a nivel nacional e internacional gracias a una auténtica fiesta del atletismo".

"Las cifras hablan por sí solas. Es una prueba que cuenta con una cada vez mayor repercusión no solo deportiva, sino también turística. La prueba no deja de crecer año tras año y no entiende de fronteras, porque son muchos los deportistas que nos visitan para disfrutar del mayor evento deportivo de Jaén y provincia, y de una de las mejores carreras del mundo", ha señalado Núñez.

El Patronato Municipal de Deportes ha recordado que los deportistas que cuentan con una pre reserva aún pueden inscribirse hasta las 23,59 horas del 13 de diciembre. Y ha confirmado que los dorsales "que no sean confirmados serán liberados y puestos a disposición de los atletas después de esa fecha".

De este modo, han informado que en la carrera popular habrá 10.000 deportistas. A esta cifra habrá que sumarles los 2.000 dorsales de la carrera infantil, en la que todavía hay plazas disponibles; los 2.000 niños que participen en la San Antón Escolar; y los aproximadamente 100 atletas de talla mundial y deportistas con marcas acreditadas que competirán en la prueba élite. Estos últimos podrán concretar su participación, una vez que han sido seleccionados, a partir del miércoles 11 de diciembre.