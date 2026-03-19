Agricultores de la costa de Granada dicen que tendrán que pagar 152 millones por canalizaciones del Guadalfeo

Archivo - Imagen de archivo de los agricultores de la asociación de regantes de la costa de Granada Verde-Seco-Jate reivindicando en 2021 las canalizaciones del sistema de presas de Rules-Béznar en la provincia de Granada. - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agricultores Verde-Seco-Jate, en la costa de la provincia de Granada, ha criticado que, según sus cuentas, tendrían que pagar 152 millones de euros por el proyecto de canalizaciones del río Guadalfeo, "el triple de lo indicado por el subdelegado del Gobierno".

Así, a través de un comunicado de prensa se han hecho eco de las declaraciones del representante del Ejecutivo en Granada, José Antonio Montilla, en las que "afirmaba que sólo tendrían que pagar 52 millones de euros, lo que supondría 582 euros por hectárea y año".

La asociación asegura que Montilla "se ha hecho trampas al solitario" porque "se olvidó de algunos aspectos esenciales del coste que pretende que paguemos los agricultores sexitanos".

Así, aluden a declaraciones de la empresa pública Acuaes, dependiente del Gobierno central, en las que esta señalaba que el coste del proyecto de las canalizaciones del Guadalfeo se ha incrementado aproximadamente en un 66%, "lo que supone subir de 55 a 81 millones de euros el importe del Desglosado 3".

"Además al hacer las cuentas al subdelegado se le olvidó incluir el IVA, 17 millones de euros, por lo que el coste real del Desglosado 3, sin los intereses por el pago aplazado a 30 años, se incrementa a 98 millones de euros", exponen los agricultores; y añaden: "Y para rematar el desaguisado, los intereses devengados durante los 30 años que habría que estar pagando suponen la friolera cantidad de 54 millones de euros".

En este punto, resumen que el coste real a pagar por los agricultores de Río Verde en los próximos 30 años "es el triple de lo que el subdelegado ha manifestado públicamente. 152 millones en lugar de los 55 anunciados".

"Y si para endulzar la píldora usted indica que sólo pagarían 582 euro por hectárea y año, la realidad es que esta cifra se triplica hasta los 1.688 euros por hectárea y año", señalan.

Los regantes elevan el tono de su crítica y apuntan: "Es una auténtica vergüenza que tras cambiar de destino los 80 millones de euros de la Unión Europea para las canalizaciones del Guadalfeo a obras hidráulicas en Sevilla, y perder por su inoperancia los fondos europeos, ahora nos quieran hacer a los agricultores comulgar con ruedas de molino".