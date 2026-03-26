Caída de los servicios digitales de la Junta de Andalucía que afecta al estreno de la tarjeta sanitaria virtual

Archivo - La Junta descarta que sea un ciberataque. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está trabajando "con carácter urgente y prioritario en resolver "lo antes posible" una "incidencia" en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando a los servicios digitales de la Administración, entre ellos al estreno previsto para este jueves de la tarjeta sanitaria virtual del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los análisis realizados revelan que "la incidencia no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque".

"Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren, y dado el elevado nivel de digitalización de los servicios de la Junta, su afección está siendo amplia", han explicado desde la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta, con competencias en la ADA.

Entre ellas, se están viendo afectadas aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

Temporalmente, también se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.