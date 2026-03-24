Andalucía, entre las comunidades con un mayor número de quejas ciudadanas, según el Informe anual de Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo recibió 1.734 quejas en CyL en 2025, un 17,9% más que en 2024 - DEFENSOR DEL PUEBLO

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025 que recoge, entre otros aspectos, que el mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las comunidades de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).

Según ha explicado la institución Defensor del Pueblo en una nota, Ángel Gabilondo ha hecho entrega del Informe a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Así, el Informe será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado. Además, en la rueda de prensa posterior al encuentro con la presidenta Armengol, Gabilondo ha señalado que "este Informe no es aséptico".

Por tanto, en él se refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos".

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha subrayado que "nos corresponde a esta institución, sin arrogancia pero con conciencia de la tarea que nos incumbe, presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir al respecto y lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas".

En concreto, en 2025 la institución Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. Dichos expedientes se desglosan en 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, desde la institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).

Igualmente, como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales. Sin embargo, los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.

Paralelamente, el Informe 2025 incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución el pasado año que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores -- bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación--, con los problemas que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería.

Además, con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad --o por las dificultades de su acceso al empleo público--; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; además de cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el medio ambiente o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

Por último, el Informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En 2025 el MNP realizó 67 visitas a lugares de privación de libertad.