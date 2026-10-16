Los agricultores y ganaderos andaluces percibirán 779 millones de euros en pagos anticipados de las ayudas de la PAC

Archivo - Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA) adelanta a partir de este viernes y hasta el 30 de noviembre 779 millones de euros a la comunidad autónoma andaluza para que realice el pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a las solicitudes presentadas en 2026.

El pago del anticipo es una opción voluntaria para los organismos pagadores de las comunidades autónomas, de forma que corresponde a las autoridades competentes de éstas realizarlo, el momento de hacerlo y las líneas de ayuda a abonar de las previstas en la normativa nacional. Para la realización de los pagos se deben realizar controles previos para garantizar el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea (UE), tal y como ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Debido a la situación de crisis como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y su repercusión en los mercados internacionales y, en particular, sobre el incremento de los costes de los fertilizantes, la Comisión Europea ha flexibilizado en esta campaña la fecha de inicio del pago del anticipo, siempre que estuviesen los controles finalizados. También ha incrementado el límite máximo que puede alcanzar este anticipo hasta el 75% del total de la ayuda.

Con esta medida, se pretende dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la UE en el comienzo de la campaña agrícola para tratar de paliar los efectos de la mencionada crisis. El plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las comunidades autónomas podrán pagar hasta el 90% del importe.

El pago completo de la ayuda se autorizará una vez calculados los importes unitarios definitivos de las ayudas directas, en el mes de mayo. Este plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2027 aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre, fecha en la que finaliza el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y en la que se habrán abonado los 4.897 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector.

En el marco nacional, las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación de los fondos de la PAC, coordinado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), han comunicado sus estimaciones de pago anticipado por una cantidad de 2.691 millones de euros, de los que prevén que en la segunda quincena de octubre se podrán pagar en torno a 1.700 millones de euros.

Las intervenciones de ayudas directas por las que se pueden abonar anticipos en 2026 son la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y sus pagos complementarios (pago redistributivo y pago a jóvenes); Ecorregímenes y Ayudas Asociadas --a excepción de las ayudas asociadas de engorde de terneros y el pago específico al algodón, que se podrán abonar a partir del 1 de diciembre--.