Agricultura y gestión sostenible del agua, temas de los 'Training Network Courses' ceiA3 de este curso

CÓRDOBA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cursos de especialización agroalimentaria 'Training Network Courses (TNC)' se celebran entre abril y noviembre de 2022 en universidades andaluzas con temas como la gestión sostenible del agua y la digitalización en la agricultura, a través del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, con el apoyo de Santander Universidades.

Según ha indicado el ceiA3 en una nota, la primera formación arranca el próximo 21 de abril en la Universidad de Huelva (UHU) titulada 'Introducción a las Tecnologías de Información Geográficas (TIG) y sus aplicaciones para el soporte al desarrollo de proyectos de bioeconomía'. La actividad impartida por Juan Manuel Domingo se celebra hasta el 6 de mayo, contempla una veintena de plazas y cuenta con un total de 29 horas.

En la UHU se celebrará, además, 'Biorrefinería de residuos agroforestales: el camino hacia una economía circular' con una veintena de plazas y 40 horas de duración, con fecha por determinar que se estima entre los meses de julio y septiembre, con la investigadora María Trinidad García.

Además, la Universidad de Cádiz (UCA) acogerá del 23 al 27 de mayo el curso 'Introduction to proteomic technologies and strategies for the study of agrifood samples. Application to biotechnology'. Francisco Javier Fernández conduce esta formación que tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Vitivinícolas y Agroalimentarias (Ivagro) con una treintena de plazas y 27 horas de formación.

Durante el mes de junio, la UCA albergará la formación 'Gestión sostenible del agua en cadenas de suministro agroalimentarias' con el investigador ceiA3 Enrique Nebot. La actividad se celebrará en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales con 25 plazas y una veintena de horas. Se desarrollará del 9 al 30 de junio.

Este centro universitario también será el escenario para 'Aplicaciones de los procesos con fluidos supercríticos en la industria agroalimentaria' en Puerto Real (Cádiz) del 11 al 15 de julio, a través del investigador ceiA3 Antonio Montes.

Por su parte, la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá tres formaciones especializadas durante este curso. Del 20 al 24 de junio se celebrará 'Técnicas y aplicaciones de la microscopía' en el Campus de Rabanales, con una veintena de plazas ofertadas, más de treinta horas de formación y estará conducido por María de los Ángeles Risal.

En este mismo espacio se celebrará 'Formación básica sobre tratamiento de datos obtenidos de técnicas espectroscópicas y cromatográficas para la resolución de problemas agroalimentarios' del 5 al 7 de julio. Esta actividad está dirigida por la investigadora ceiA3 María Lourdes Arce, con una veintena de horas y un total de 30 plazas ofertadas.

Asimismo, el investigador ceiA3 Jesús Gil guiará en esta universidad la formación 'Hacia la agricultura de futuro: digitalización en la mecanización y el equipamiento rural' durante el mes de septiembre con una treintena de plazas ofertadas y 26 horas de duración.

'Antagonismo microbiano y control microbiológico en la cadena alimentaria' tendrá lugar del 7 al 18 de noviembre en la Universidad de Jaén (UJA) con María José Grande, en una formación que oferta una veintena de plazas y 35 horas de duración.

Rafael Lozano será el encargado de impartir la formación especializada 'Genomic-assisted breeding of vegetable crops: VII edition' en la Universidad de Almería (UAL) del 9 al 25 de noviembre. La actividad cuenta con 27 horas y una veintena de plazas ofertadas.

En total, se ha concedido diez ayudas para investigadores de las cinco universidades andaluzas ceiA3, es decir, las universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, con cerca de 300 horas de formación y más de 200 plazas ofertadas.

Ofrecer el aprendizaje avanzado en áreas de interés en la frontera del conocimiento en el marco del ceiA3 figura entre los objetivos de los TNC al fomentar las colaboraciones interuniversitarias entre investigadores del Campus; además se trata de favorecer la empleabilidad de estudiantes y egresados al ceiA3 al ofrecer una formación especializada y de calidad que contribuyan a su aplicación a futuros entornos laborales, alineada con estrategias del ceiA3 sobre emprendimiento y empleabilidad.

El ceiA3 trata de capturar a los mejores alumnos interesados en los temas ofertados tanto de grupos de investigación como de empresas en el sector agroalimentario, así como crear sinergias con proyección de futuro.

Se trata de una acción promovida en el marco del convenio ceiA3 con Banco Santander Universidades. CEI financiado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en el Marco del Programa Campus de Excelencia Internacional.