Junta y Ayuntamiento destacan actuaciones en materia de fomento, infraestructuras y transporte en Arcos (Cádiz)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, junto al alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, en la plaza del Cabildo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, ha informado sobre actuaciones de esta Consejería en Arcos de la Frontera junto al alcalde de esta localidad, Miguel Rodríguez. Ambos han destacado la apuesta en materia de infraestructuras y transporte en el municipio, entre otras cuestiones y han visitado algunos espacios relacionados con trabajos y proyectos de competencia local y autonómica.

En su intervención, Carmen Sánchez ha señalado que "el compromiso" con las materias que son competencia de esta Consejería, como las infraestructuras, la planificación urbanística o la vivienda "es rotundo en la provincia de Cádiz y por supuesto en esta comarca y en Arcos".

En ese sentido, ha detallado la apuesta de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, incluyendo desde las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética a las de accesibilidad en barrios, adecuación urbana, infraestructuras viarias o transporte, entre otras.

Al referirse a Arcos, Sánchez ha indicado que se ha articulado el proceso correspondiente para que este municipio cuente con una subvención excepcional de unos 700.000 euros para finalizar las obras de la plaza del Cabildo. De este modo, ha continuado, se podrá "adecentar" este espacio para que "sea accesible y tenga la vida que necesita".

Además, ha aseverado que "no nos olvidamos de los vecinos y vecinas de La Verbena, con un compromiso real del Gobierno andaluz". A este respecto ha recordado que se firmó un convenio relativo a una subvención excepcional de reurbanización de la barriada de 1,5 millones de euros, una actuación que va a permitir que los vecinos "puedan vivir dignamente".

Miguel Rodríguez ha agradecido la implicación de esta Consejería, indicando que la Junta "está cumpliendo en Arcos con contundencia". Así, ha destacado cuestiones "tan importantes" como la urbanización de La Verbena o "el corazón" de su pueblo, que es la plaza del Cabildo, anunciando "la inminente firma" del convenio con esta Consejería sobre esta plaza.

"Podemos respirar tranquilos", ha explicado el primer edil, al indicar que "el Gobierno andaluz ha cumplido y por fin la plaza del Cabildo empieza a ver su nueva vida, para que sea una auténtica realidad".

Rodríguez también ha recordado que se ha ejecutado una obra de emergencia en esta plaza y que "nos pusimos manos a la obra y la Junta nos ha tendido la mano".

De este modo, se ha referido a la plaza y a La Verbena como "dos actuaciones de gran envergadura", con cantidades "importantes" que la Junta traslada a Arcos "de forma excepcional para mejorar la vida y el futuro de nuestros vecinos".

Por otra parte, en materia de infraestructuras, ha señalado que el mantenimiento de las carreteras es "muy importante" y se está haciendo "un trabajo ingente para invertir en estas vías desde el Gobierno andaluz".

"Arcos es punto neurálgico en la comarca y en la provincia", ha indicado la delegada territorial de Fomento.

A este respecto, ha hecho referencia a trabajos en distintas carreteras como la A-382 o la A-373, con una actuación de 300.000 euros, y a otras actuaciones realizadas, en curso y previstas en infraestructuras viarias.

Asimismo, Carmen Sánchez ha incidido en que la Junta de Andalucía ha retomado la conversión en autovía de la carretera que une Arcos y Antequera (A-384) y ha recordado que esta Consejería ha licitado la redacción del proyecto de duplicación de esta vía entre Arcos y Bornos y que contará con un presupuesto de más de medio millón de euros.

De este modo, ha aludido al "desbloqueo" del proyecto y a que el Gobierno andaluz "reactiva una obra que está pendiente de ejecutar desde hace cerca de dos décadas".

En materia de transporte, tanto la delegada territorial como el alcalde de Arcos han celebrado que el municipio se vaya a poder unir al Consorcio Metropolitano de Transportes como miembro de pleno derecho y participar en el consejo de administración para la toma de decisiones. El pleno del Ayuntamiento arcense ha aprobado ya por unanimidad esta incorporación.

Ambos han valorado la colaboración institucional entre ambas administraciones "para seguir avanzando y que las inversiones sean realidades", desde la lealtad institucional y el trabajo en equipo "para sacar adelante proyectos importantes".

Por último, el alcalde ha aludido al apoyo de la Junta en otras materias, citando el programa de sostenibilidad turística, la vuelta de las escuelas taller, programas de empleo, reparación de la cubierta del pabellón municipal o mejoras en viario urbano, transporte y carreteras, entre otras cuestiones.