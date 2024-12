La Agrupación de Cofradías de Córdoba mantiene abierto hasta fin de año el plazo para su XLIII Concurso de Fotografía

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba mantiene abierto hasta fin de año, en concreto, hasta las 23,00 horas del próximo 31 de diciembre, el plazo para la presentación de instantáneas a su XLIII Concurso de Fotografía, que ya no sólo se circunscribe a las imágenes que se hayan podido capturar en las procesiones de la pasada Semana Santa, sino que se extiende también a las fotografías de procesiones de Gloria celebradas a lo largo de todo el año.

Así lo recogen las bases del certamen, que la Agrupación de Cofradías ha colgado en su web, consultada por Europa Press, y en las que se indica que, precisamente, su junta de gobierno aprobó la modificación de las bases del concurso de fotografía que celebra desde hace más de 40 años y que, hasta ahora, sólo se refería a la Semana Santa, e incluso tuvo algunas ediciones en las que se aceptaban fotografías de estaciones de penitencia de otros puntos de España.

Sin embargo, a partir de esta nueva edición, la cuadragésimo tercera, el Concurso de Fotografía se amplía a las procesiones de Gloria de Córdoba, por lo que los fotógrafos podrán presentar trabajos de las estaciones de penitencia en Semana Santa y de las procesiones de las hermandades de Gloria, descartándose, eso sí, los traslados, vía crucis, rosarios de la aurora, procesiones extraordinarias, cultos en el interior de los templos y cualquier otra actividad de las hermandades que no sean sus procesiones tradicionales.

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en España, con la excepción de los miembros del jurado, los empleados e integrantes de la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías, así como los familiares directos de todos los anteriormente citados, y se establece una única modalidad: las procesiones en Córdoba durante 2024.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo éstas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. Los participantes se responsabilizan de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. En caso de dudas, el jurado podrá solicitar al autor el archivo raw para su comprobación.

Las fotografías han de estar realizadas durante las procesiones anuales tradicionales de penitencia o gloria de las hermandades y cofradías agrupadas de la ciudad de Córdoba en el año 2024.

Las fotografías se presentarán en formato JPEG, con un tamaño máximo que no supere los 2 Mb, una resolución de 72 ppp, perfil de color sRGB y no con no más de 2.048 píxeles de ancho o alto. Los concursantes deberán dar título a la foto y acompañarla por una descripción de la misma que no supere las 100 palabras e incluya el lugar donde se tomó y, en su caso, la hermandad que apareciese en la imagen. Las fotografías se enviarán al correo electrónico de la Agrupación de Hermandades y Cofradías (administracion@hermandadesdecordoba.es) antes de las 23,00 horas del día 31 de diciembre de 2024.

JURADO Y PREMIOS

El jurado, que premiará las fotografías que, a su criterio, tengan una mayor calidad en cuanto a técnica y creatividad artística, estará compuesto por personas, relacionadas con el mundo cofrade y la fotografía, designadas por la Agrupación de Hermandades y Cofradías y El Corte Inglés. Su fallo será público y su decisión inapelable, pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios.

La decisión del jurado se comunicará de forma inmediata a los propios interesados, haciéndose pública el día de la inauguración de la exposición que se montará con las obras seleccionadas.

Se establecen los siguientes premios, que serán entregados el día de la inauguración de la exposición: un primer premio por valor de 1.000 euros en vales de compra de El Corte Inglés, un segundo premio por valor de 500 euros en vales de compra de El Corte Inglés, y un tercer premio por valor de 300 euros en vales de compra de El Corte Inglés. Ningún participante podrá obtener más de un premio.

Todos las fotografías presentadas quedarán en poder de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, la cual podrá hacer uso de las mismas del modo que estime oportuno, citando siempre la autoría. Los trabajos no premiados podrán ser seleccionados para formar parte de la exposición que se organice durante la Cuaresma de 2025.