El agua vuelve a ser apta para el consumo humano en Mesas del Guadalora y Bembézar, en Hornachuelos (Córdoba)

Archivo - El río Bembézar a su paso por el término municipal de Hornachuelos. - AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS - Archivo

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El agua de las redes de abastecimiento de las pedanías de Hornachuelos de Mesas del Guadalora y Bembézar "vuelve a ser apta para el consumo humano, después de que la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba haya emitido la correspondiente resolución sanitaria, que levanta las restricciones" que afectaban a ambas localidades desde el pasado 30 de octubre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la decisión llega "tras varias jornadas de trabajo" por parte del Consistorio "para regularizar los niveles de cloratos detectados en el agua, cuyas concentraciones habían superado los límites permitidos por la normativa sanitaria para el consumo humano".

Durante este periodo, el Consistorio ha llevado a cabo distintas actuaciones de control y mejora en las redes de abastecimiento, así como un seguimiento continuado de la evolución de los parámetros. La recuperación de la potabilidad se ha confirmado después de obtener resultados favorables en las analíticas oficiales, "que acreditan que, tanto los niveles de cloratos, como los parámetros microbiológicos analizados (E. coli, enterococos y Clostridium perfringens) se encuentran dentro de los valores establecidos por la normativa sanitaria vigente".

El procedimiento para recuperar la normalidad exigió "la presentación de tres analíticas oficiales consecutivas favorables, con una separación mínima de 24 horas entre las tomas de muestras". Los controles debían acreditar, como así ha ocurrido, "el cumplimiento de los requisitos sanitarios, tanto en las dos redes afectadas, Mesas del Guadalora y Bembézar, como en los otros tres puntos de muestreo del municipio, es decir, en San Bernardo, Hornachuelos y Céspedes".

Una vez completadas las comprobaciones y recibidos los resultados favorables, "la autoridad sanitaria ha autorizado el levantamiento de las restricciones". De esta forma, "el agua puede volver a utilizarse con normalidad para beber, preparar alimentos y realizar la higiene bucal".

Durante el tiempo que ha permanecido vigente la restricción, el Ayuntamiento ha mantenido el suministro alternativo de agua potable embotellada a las familias de ambas pedanías, mientras continuaba trabajando para recuperar las condiciones necesarias para el consumo humano.