Aguilera espera que no haya “tretas políticas” en la Mesa del Parlamento y no se produzcan expulsiones de Adelante

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento y miembro de Anticapitalistas, Ángela Aguilera, ha manifestado este jueves que quiere confiar en la "buena fe" de la Mesa del Parlamento, que atienda el informe "meridinamente claro" de los Servicios Jurídicos, y que no se produzcan "tretas políticas" para expulsar a ocho diputados del grupo parlamentario.

En rueda de prensa, Aguilera, que ha sido preguntada sobre si temen que el acuerdo antitransfuguismo que se ha alcanzado a nivel nacional pueda tener alguna repercusión en la decisión que la Mesa del Parlamento tomará la próxima semana, ha manifestado que eso sería un "escándalo de proporciones desmedidas y un desprestigio para la institución", ya que el informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara "ha dejado claro que no estamos ante un caso de transfuguismo político y que la baja de un partido político no conlleva la baja en el grupo parlamentario".

Asimismo, ha añadido que el informe jurídico también refleja que el portavoz del grupo tiene una "función de representatividad" y que "en ningún caso" puede dar de baja a miembros del grupo parlamentario sino que eso sólo lo puede decidir el propio grupo.

El informe jurídico, según ha insistido, que merece "todo el respeto profesional", se ha pronunciado con "meridiana claridad en el sentido de que no podemos ser diputados no adscritos y que nadie nos puede echar si no es el grupo parlamentario".

En este sentido, ha señalado que no quiere pensar que se produzcan "tretas políticas" en la Mesa del Parlamento ni que la decisión se haya dilatado una semana "para intentar" que el acuerdo antitransfuguismo "pueda tener una incidencia", lo que sería "un escándalo sin precedentes", cuando hay un informe jurídico que ha dejado las cosas "claras" basándose en la legalidad.

Asimismo, ha dicho que el acuerdo antitransfuguismo es un "acuerdo de partidos y no es ejecutivo", y de hecho se ha dado un plazo de 10 días para que los partidos que no se han sumado a él, lo pueden hacer.