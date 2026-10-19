Ajicam reclama elevar a cinco los cirujanos de la Unidad de Mama de Jaén para frenar las listas de espera

Cartel por el Día contra el Cáncer de Mama - AJICAM

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Jienense de Cáncer de Mama (Ajicam) ha reclamado un incremento en la dotación de personal de la Unidad de Mama de Jaén, señalando que las necesidades actuales del servicio aconsejan que el número de profesionales se eleve a cinco con dedicación plena. Con esta medida, la asociación busca evitar que sigan incrementándose las listas de espera para las intervenciones.

Actualmente, este servicio cuenta únicamente con tres profesionales en activo a jornada completa y uno a tiempo parcial. Según ha detallado el colectivo en una nota, el tiempo de espera para que una paciente sea intervenida quirúrgicamente se sitúa, en la mayoría de los casos, en dos meses y medio para procesos oncológicos, que es "lo único que se está operando".

En este sentido, el quirófano se está programando un día a la semana --lo que equivale a unas cinco intervenciones-- y de forma excepcional dos días. Por su parte, en los casos de lesiones potenciales de patología benigna, la lista de espera supera ampliamente ese plazo de dos meses y medio.

A esta situación le han sumado la vacante de la plaza de cirujano plástico asignada a Jaén. Ajicam ha urgido a promover las acciones necesarias para cubrir este puesto, ya que su ausencia obliga a las pacientes afectadas a desplazarse hasta Córdoba o Granada para poder someterse a una reconstrucción mamaria, con los consiguientes perjuicios en tiempo y costes económicos que ello les acarrea.

Estas demandas forman parte de la batería de reivindicaciones que la asociación mantiene activas y que también incluyen la exigencia de una mayor celeridad en la aplicación del programa de cribados de cáncer de mama entre los 45 y 74 años que la Junta de Andalucía realiza de forma progresiva.

Asimismo, reclaman dotar de recursos la asistencia psicológica especializada en Oncología, ya que actualmente solo disponen de una psicooncóloga contratada a través de un programa de investigación, y demandan una mayor inversión pública en proyectos de investigación.

Por otro lado, la asociación ha informado de que, coincidiendo con el primer aniversario de la crisis de los cribados a principios de octubre, Jaén acumula un total de 19 reclamaciones patrimoniales presentadas ante la Junta de Andalucía por afectadas que cumplen con el perfil de la secuencia y fechas en que se produjo el cribado.

Ajicam, que gestiona estos casos con los servicios jurídicos de la asociación Amama de Sevilla, ha lamentado que desde la presentación de las reclamaciones hasta este mes de octubre se ha producido el fallecimiento de una de las denunciantes, cuya privacidad se ha preservado por deseo expreso de su familia.

Para visibilizar estas demandas y conmemorar el Día Mundial contra el cáncer de mama, Ajicam celebrará el próximo 25 de octubre la XIV Marcha 'Jaén se viste de rosa'. Este año, la cita modificará su recorrido habitual debido a las obras municipales en la plaza de la Constitución, recuperando el itinerario antiguo con el que la asociación inició su andadura hace 14 años.

La marcha partirá a las 11,00 horas desde la calle Virgen de la Cabeza (a la altura de la plaza Empresario Diego Torres) y transcurrirá por las avenidas de Andalucía, Arjona y Barcelona, las calles Goya y Eduardo García Maroto, para concluir nuevamente en la calle Virgen de la Cabeza.

Al finalizar el recorrido, se procederá a la lectura de un manifiesto centrado en la defensa de una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, seguido de una suelta de globos y una actuación de música y danza.