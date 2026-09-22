Alcalá la Real (Jaén) acogerá el IV Campeonato de España de Hockey+ los días 26 y 27 de septiembre

Presentación del IV Campeonato de España de Hockey+. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcalá la Real acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre el IV Campeonato de España de Hockey+. La competición, que se celebrará por primera vez en Andalucía, reunirá a deportistas con discapacidad intelectual, motriz o sensorial procedentes de distintos puntos del país.

El campeonato ha sido presentado este martes por el alcalde, Marino Aguilera, junto a la concejala de Deportes, Belén Ramírez; la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; el presidente de la Federación Andaluza de Hockey (FAH), Antonio Aguilera, y el del Club de Hockey Alcalá, Miguel Ángel Alba.

El regidor ha destacado que la elección de Alcalá la Real como sede supone "un hito", al convertirse en la primera localidad andaluza en albergar este evento de la Real Federación Española de Hockey, tras sus anteriores ediciones en Barcelona, Bilbao y Santander.

Además, ha expresado la apuesta municipal por el deporte inclusivo y por las oportunidades que ofrece el hockey para el desarrollo de la autonomía, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, el compañerismo y la igualdad.

En este sentido, ha reconocido el trabajo que desde hace años viene desarrollando el Club de Hockey Alcalá con su equipo de hockey+, que entrena semanalmente en las instalaciones deportivas municipales. "Tenemos que decir que Alcalá y un equipo de Granada son los únicos representantes de la mitad sur de España que aportan un equipo de estas característica al campeonato", ha añadido.

Igualmente, ha recordado el papel destacado de dos jugadores del club alcalaíno, José María Salmerón y Christian González, integrantes de la Selección Española de Hockey+, que recientemente se proclamó campeona del mundo.

El presidente de la federación andaluza ha explicado que el campeonato contará con 20 equipos, 171 deportistas, 48 integrantes de los equipos técnicos y 14 árbitros. Se disputarán 43 partidos durante el fin de semana.

El sábado tendrá lugar la fase de clasificación por grupos, mientras que el domingo están previstos los cruces por las medallas y las finales. Los encuentros tendrán una duración de 20 minutos y todos los deportistas recibirán una medalla como reconocimiento a su participación.

"El objetivo de esta competición es la transformación social, utilizar el deporte como una vía de escape y dar salida a estas personas para ver la capacidad que tienen para hacer deporte", ha explicado Aguilera.

IMPACTO

Junto a su dimensión deportiva y social, tendrá una repercusión directa en la actividad turística y económica del municipio. La organización estima unas 500 pernoctaciones, ya que tanto los deportistas como los miembros de los equipos técnicos se alojarán durante el fin de semana en establecimientos de Alcalá la Real.

El presupuesto global de la competición asciende a 40.000 euros, destinados fundamentalmente a alojamiento, manutención y transporte, por lo que, según ha añadido el presidente de la Federación Andaluza de Hockey, la práctica totalidad de este gasto "tendrá repercusión directa en el municipio".

El alcalde ha agradecido la colaboración de las entidades que hacen posible este torneo, como la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, Fundación ONCE, la Federación Andaluza de Hockey y la Real Federación Española de Hockey, así como a los patrocinadores y al Club de Hockey Alcalá, que tendrá un papel destacado a través de su equipo y de su voluntariado.

Por su parte, el presidente del club alcalaíno ha resaltado la labor realizada durante los últimos meses para preparar la competición y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de los partidos y respaldar al equipo local. "Hay muchas horas de trabajo detrás y sería muy gratificante que la gente de Alcalá se vuelque", ha apostillado.

ESFUERZO, SUPERACIÓN Y CONFIANZA

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha felicitado al Club de Hockey de Alcalá la Real por promover la celebración de este campeonato, que proyectará a este municipio "como referente nacional del hockey inclusivo".

Arco ha afirmado que el hockey+ es "competición, esfuerzo y superación, pero también es compañerismo, respeto y confianza". "Y contribuye a demostrar que cada persona tenemos un lugar imprescindible en un equipo y que los mayores éxitos no siempre se miden en medallas o resultados, sino en la capacidad de avanzar juntos y de no dejar a nadie atrás", ha destacado.