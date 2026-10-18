Alcalá la Real (Jaén) valora la inclusión de la subestación eléctrica de Llano Mazuelos en la planificación estatal

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ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha valorado la inclusión de la subestación eléctrica de Llano Mazuelos en la planificación estatal, lo que permitirá pasar de 60 a 220 kV y, de este modo, "mejorar la calidad y capacidad del suministro, eliminar los problemas de microcortes y dar cobertura al crecimiento industrial del municipio".

La inclusión en esa programación con horizonte 2030 supone "una de las grandes noticias de la década" y un paso decisivo para el futuro industrial y económico del municipio, según ha indicado el alcalde, Marino Aguilera.

Una valoración que ha realizado tras la reciente confirmación trasladada por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, dentro de las modificaciones introducidas en la planificación estatal de la red de transporte eléctrico.

El regidor ha señalado que la subestación permitirá resolver los actuales problemas de suministro eléctrico y, al mismo tiempo, "garantizar el crecimiento y consolidación del tejido industrial durante las próximas décadas", según ha informado el Consistorio.

Al hilo, ha destacado que Alcalá la Real cuenta actualmente con más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial consolidado en cinco espacios productivos y un tejido empresarial que genera más de 2.000 empleos directos y alrededor de 1.000 indirectos, con una facturación superior a los 500 millones de euros anuales.

Una parte importante de esta industria es electrointensiva y trabaja con procesos continuos que requieren un suministro estable y de calidad. Especialmente, teniendo en cuenta que "los cortes no programados, microcortes y huecos de tensión que se producen de forma recurrente generan importantes perjuicios a las empresas, aunque duren apenas unos instantes", según ha apuntado la concejala de Industria, Ariadna Barea.

Esta situación no solo incrementa los costes de producción y dificulta el cumplimiento de plazos, sino que también limita la llegada de nuevas inversiones industriales al municipio por la falta de capacidad disponible en la red.

Afecta, igualmente, a la ciudadanía, especialmente en las aldeas, donde los problemas de suministro pueden ocasionar daños en electrodomésticos y dificultades a personas que dependen de determinados equipos.

Por ello, el Ayuntamiento viene reclamando desde tiempo una mejora de la infraestructura eléctrica e intensificó las gestiones especialmente durante los dos últimos años. En marzo de 2024, la Junta de Andalucía incluyó la subestación de Llano Mazuelos entre las nuevas infraestructuras propuestas para la planificación estatal y la situó como la actuación prioritaria de las seis planteadas para Andalucía.

ALEGACIÓN

Sin embargo, el borrador de planificación estatal conocido en octubre de 2025 dejó inicialmente fuera a Alcalá la Real. A partir de ese momento, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y tejido empresarial coordinaron sus esfuerzos para defender su inclusión.

El Ayuntamiento presentó una alegación a la que se adhirieron más de 75 empresas y entidades, bajo un manifiesto empresarial que puso de relieve el peso industrial del municipio, el empleo generado y la necesidad de disponer de una red eléctrica capaz de acompañar el crecimiento económico del municipio.

La actuación contempla la ampliación de la actual subestación de Llano Mazuelos (66 kV) hasta los 220 kV, conectándola mediante un nuevo ramal con Campotejar dentro de la red de transporte eléctrico. Supondrá no solo un importante incremento de capacidad, sino también una mejora sustancial de la estabilidad y calidad de la red, permitiendo sustituir las actuales limitaciones por una infraestructura más eficiente.

La infraestructura beneficiará también a otros municipios del sur de Jaén, a la Subbética cordobesa y al norte de Granada. Asimismo, permitirá disponer de capacidad para la evacuación de energía, lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos de energías renovables en Alcalá la Real.

La localidad afronta actualmente "un importante proceso de expansión industrial", con más de 30 proyectos de inversión iniciados, más de 200 millones de euros de inversión y más de 800.000 metros cuadrados contemplados en ampliaciones de espacios industriales.

"Disponer de un suministro continuo, suficiente y de gran calidad, resulta imprescindible para consolidar este crecimiento", ha subrayado la edil. El siguiente objetivo será conseguir que la subestación se ejecute lo antes posible.