El alcalde asegura que con Indudef "se evidencia el papel que tiene ya Córdoba en la industria de defensa"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el centro, en el estand del Ayuntamiento de Córdoba en el Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este viernes que con el Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef) "Córdoba ha estado en el centro de la política industrial y defensa", de modo que "se ha evidenciado el papel que tiene ya en esta industria".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha hecho un balance "muy importante y muy satisfactorio para Córdoba", porque "se ha evidenciado en la ciudad que es importante el potencial que tiene la reindustrialización en torno a la defensa y a la logística y a la Base Logística del Ejército de Tierra".

Así, ha aseverado que este congreso "ha puesto muy de manifiesto que hay un potencial de atracción de empresas y de crecimiento de empresas locales", a la vez que ha valorado que este jueves "1.500 jóvenes cordobeses se acercaron desde la Formación Profesional, desde la universidad, y han entrado en contacto y descubren que hay un mundo de salidas laborales, de un empleo digno y de calidad ligado a este desarrollo industrial".

En palabras de Bellido, "es importante que vengan desde fuera, tener este tipo de encuentros, para que se conozca lo que esté pasando en Córdoba y seguir con este ritmo de crecimiento", teniendo en cuenta que "todavía esto está en el momento inicial y de despegue", porque "las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra, más allá de la urbanización, empezarán dentro de un mes, un mes y medio o dos meses, según la resolución del recurso".

Además del contacto con empresas instaladas, la cita ha servido para conocer a "otras empresas que no teníamos todavía en el radar", ha aseverado Bellido, quien ha elogiado "el intercambio de tarjetas para vernos otro día y tener una reunión, y ojalá de ahí sigan fructificando acuerdos".

Si bien, ha enfatizado que la cita ha servido para que "las empresas locales sí hagan una enorme agenda de contactos", con "más de 30 empresas locales que han tenido todos estos días y han aprovechado muy bien con todas las empresas que vienen de fuera y pueda haber colaboraciones muy interesantes".