El alcalde de Córdoba aborda con representantes de la Asociación vecinal Aqua Vetus de Poniente necesidades del barrio

Reunión del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y concejales con la Asociación vecinal Aqua Vetus de Poniente y representantes vecinales del barrio. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador; el teniente de alcalde y delegado de Movilidad, Bernardo Jordano; el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han mantenido un encuentro con la Asociación vecinal Aqua Vetus de Poniente y con representantes vecinales del barrio en el salón de actos del Centro Cívico Vallehermoso.

Según ha destacado el Ayuntamiento, la reunión da cumplimiento al compromiso adquirido por el alcalde en el encuentro con representantes de la asociación el día 10 de febrero, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes y demandas vecinales, así como informar sobre los proyectos y actuaciones municipales que afectan a este barrio de la ciudad.

Durante la reunión se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la movilidad y las infraestructuras que deben acompañar el crecimiento de estos nuevos desarrollos urbanísticos. En este sentido, se ha informado sobre el estado de las dos pasarelas previstas para mejorar la conexión del barrio. Una de ellas, de acceso al Parque de Poniente, con el proyecto ya adjudicado, y otra, peatonal sobre la Ronda Oeste, que ha sido asumida como compromiso por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para su instalación "de forma inmediata".

Asimismo, se han tratado asuntos relacionados con el transporte público y con la posible modificación del sentido de circulación en algunas calles, con el fin de "mejorar la conexión de estos nuevos barrios, tanto entre sí como con el centro de la ciudad". El equipo de gobierno ha trasladado su disposición de "estudiar las propuestas planteadas y de adoptar las medidas necesarias para responder a las necesidades actuales de la zona".