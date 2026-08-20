El alcalde de Córdoba asegura que "se pagarán cuanto antes" los accésit de participación en el Concurso de Patios

Archivo - Imagen de uno de los espacios del Concurso de la Fiesta de los Patios de Córdoba. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este jueves que "se pagarán cuanto antes" los accésit de participación en el Concurso Municipal de Patios del mes de mayo, para lo que hay "toda la voluntad" del Ayuntamiento, después de que la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba 'Claveles y Gitanillas' ha lamentado "el desamparo institucional y la ineficiencia administrativa" que sufren los cuidadores y propietarios de patios por "el demorado e injustificado impago".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha valorado la labor que hacen todos los propietarios de patios, al tiempo que ha apuntado a "la burocracia", destacando que "los pagos del Consistorio tienen un orden de prelación, que primero van las facturas y luego van los convenios y los premios, que es el caso".

En este sentido, Bellido espera que "se resuelva", señalando que "no es la primera vez que se paga en torno a estas fechas, de agosto y septiembre", de forma que ha expresado que "pueden estar tranquilos todos los propietarios, porque evidentemente es una prioridad, pero también es cierto que hay que respetar el orden de prelación legal".