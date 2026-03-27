El alcalde de Córdoba confía en que "el buen tiempo dé un empujón de última hora en las reservas" turísticas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, atiende a los periodistas tras la función principal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este viernes su confianza en que "el buen tiempo dé un empujón de última hora en reservas y visitantes" en el sector turístico ante la Semana Santa, "porque hay personas que además de disfrutarla, es muy importante en el año para su profesión, para su vida, para que tengan los ingresos que esperan a lo largo del año".

En declaraciones a los periodistas tras la función principal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, el regidor ha destacado que este Viernes de Dolores es "un día muy grande para la ciudad, donde miles y miles de cordobeses a lo largo del día pasan por la Plaza de Capuchinos a ver a la Señora de Córdoba", algo que "marca el comienzo de la Semana Santa".

Al respecto, ha dicho que "afortunadamente se presenta con buenas perspectivas, desde el punto de vista de poder celebrarla en plenitud, algo que en los últimos años ha sido muy difícil o imposible por el discurrir meteorológico, por las inclemencias sufridas", de manera que "este año parece que todo viene para que todas las cofradías puedan hacer su estación de penitencia en carrera oficial y para que no haya ningún inconveniente".

Entretanto, el alcalde ha expuesto que "por parte del Ayuntamiento se trabaja ya hace un tiempo unidos con otras administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar que esta semana quien quiera vivirla desde la fe o la devoción o quien quiera vivirla simplemente desde el gusto por el arte que va a disfrutar con el patrimonio en la calle lo pueda hacer sin ningún inconveniente".

En este sentido, ha aseverado que "son todos los efectivos de la Policía Local los que van a estar trabajando por la seguridad", estando operativos para el Centro de Coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el Centro de Recepción de Visitantes en la Puerta del Puente.

Mientras, ha valorado que se incorpora Inteligencia Artificial (IA) a las cámaras de movilidad para "todavía anticipar más si hubiera algún tipo de problema en movimientos de personas, en taponamientos, en aglomeraciones", si bien Bellido confía en que "todo salga bien".

Tras la citada función, el alcalde ha visitado junto a distintos representantes institucionales las hermandades de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada y de Nuestro Padre Jesús de La Sangre en el Desprecio del Pueblo, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel.