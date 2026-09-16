El alcalde de Córdoba se muestra seguro de la adquisición de los cines de verano con un coste de unos 300.000 euros

Archivo - Imagen del cine de verano Fuenseca de Córdoba, pendiente del proceso. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este miércoles que "tanto los técnicos de la Junta de Andalucía como los municipales" están "convencidos" de que la adquisición de los cines de verano por el Ayuntamiento, con un coste de unos 300.000 euros, "va a llegar a buen puerto", resaltando que "hay un informe jurídico muy sólido, muy serio".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha apuntado que "está advertido por el notario en la escritura de compraventa original que el titular no había hecho la comunicación que debiera hacer a la Junta de Andalucía y es algo previo a todo este proceso" del ejercicio de tanteo. En cualquier caso, "lo importante es que esto termine bien", ha abundado.

Según ha detallado, una vez que esté culminado el derecho de retracto ejercido por la Junta sobre los cines de verano, cuyo plazo concluye a principios de octubre, en favor del Ayuntamiento, la administración local se hace cargo del costo, unos 300.000 euros, y "los bienes pasan a ser directamente titularidad municipal".

En este caso, ha señalado que "ya se sabe por el propietario que habrá una oposición, con lo cual esto derive en un procedimiento judicial", pero ha aseverado que no le preocupa porque quieren "llegar al final y cuanto antes mejor". Según ha expuesto, "esto es una administración y la ciudad tiene miles de años", de modo que "no pasa nada por esperar unos meses o un tiempo más a que esos cines pasen a ser patrimonio municipal".

Tras cumplir el plazo del mes de octubre, ha admitido que "ya se entra en un período de incertidumbre, porque todo dependerá de si se acepta ese retracto o si se opone judicialmente el tercero". Y ha comentado que no tiene "ningún diálogo con el propietario de los cines".

EL USO

A partir de ahí, el alcalde ha destacado que "el uso es el que se aprobó en el Pleno de julio y que se está tramitando con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es un proceso paralelo", recordando la labor de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Al respecto, ha indicado que se aprobó en el Pleno del mes de julio que "en el PGOM se estudiara por los responsables, que son los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que esos espacios se configuraran como zonas verdes, culturales e históricos y con uso compatible de cines de verano, en los términos exactos que se dijo en la moción aprobada en el Pleno".

En este sentido, Bellido ha remarcado que "el cine de verano que puede hacerse desde lo público no es un cine comercial", sino que "tienen que ser películas que tengan más de un año de antigüedad para no competir con el mercado".