El alcalde de Córdoba señala que la ruta aérea con Barcelona "se mantiene" pero tendrá "ajustes" en noviembre y enero

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "muy optimista" este miércoles con respecto al futuro de la conectividad aérea de la ciudad y ha descartado que la aerolínea Vueling vaya a cancelar la conexión con Barcelona, pues, según ha señalado, "la ruta se mantiene" pero habrá "determinados ajustes en el mes de noviembre y en el mes de enero".

Así lo ha trasladado el alcalde en respuesta a preguntas de los periodistas después de que la Plataforma 'Aeropuerto Ya' lamentara "la reducción de vuelos en noviembre y la cancelación en enero" por parte de la aerolínea. Al respecto, Bellido ha señalado que las reducciones de vuelos "no son buena noticia, pero dentro del conjunto hay que ser muy positivo, porque lo que dice Vueling es que se queda en Córdoba".

De esta forma, según ha detallado el alcalde, "en noviembre solamente tienen una frecuencia semanal en vez de dos y en enero hacen una pausa", mientras que en diciembre sí estarán "las dos frecuencias semanales y en febrero ya otra vez también". "Son dos temas puntuales, noviembre y enero", algo que después de décadas con el aeropuerto sin operaciones es un "mal menor", ha apostillado.