El alcalde de Córdoba solo ve "responsabilidades técnicas" en la causa sobre las luminarias tras la denuncia del fiscal

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), solo ve "responsabilidades técnicas" en el llamado caso Infraestructuras, una vez que el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, tras investigar "numerosos expedientes administrativos de contratación tramitados para la instalación de luminarias y de cuadros de mando", por parte del Ayuntamiento de Córdoba en los últimos años, ha acordado "formular denuncia ante el Juzgado Decano de Córdoba", al considerar que "existen indicios" de que los hechos "pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Bellido, ha asegurado que el gobierno municipal de PP y Cs ha venido colaborando "con una transparencia absoluta y al 100 por 100" con la Fiscalía, desde que el 15 de julio de 2021 ésta abrió diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el que en ese momento era el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento, David Dorado, que ahora es el portavoz municipal de Cs, después de que el alcalde le retirase sus competencias de gobierno en noviembre de 2021, precisamente después de que la Fiscalía encontrase indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de Infraestructuras correspondientes a 2020, es decir, cuando Dorado era el responsable.

Ante ello, Bellido ha afirmado que él no va "a prejuzgar nada", porque ello no le corresponde a él y, "por supuesto, va por delante la presunción de inocencia de todo el mundo, pero que en el supuesto caso de que hubiera algún tipo de responsabilidad, como se puede comprobar, se ciñen a unas responsabilidades técnicas", ya que, según ha asegurado, "no hay nadie de órganos de contratación, no hay nadie de mesas de contratación señalado en ningún momento por la Fiscalía".

Además, según ha recalcado Bellido, lo denunciado por la Fiscalía al juez "son unas prácticas que parece que se daban en la Delegación de Infraestructuras y que arrancan de hace muchos años", de modo que "aquí no estamos hablando de un problema puntual que se podía haber dado cuando surgió la denuncia de IU" respecto a la adjudicación de "una obra concreta en la Avenida de Libia" en el presente mandato, "sino que, por lo que parece, lo que se está investigando son una serie de prácticas que, desgraciadamente, arrancan desde hace muchos años" y que, "afortunadamente, ahora ya no ocurren".

Ello es así, según ha argumentado el alcalde de Córdoba, porque "hemos puesto unas normas nuevas de contratación, porque estamos atendiendo a que siguen habiendo algunas cuestiones en las que sabemos que hay que mejorar, pero en las que ya sí estamos seguros de que no hay ningún problema, ninguna sombra de duda, más allá de procedimientos administrativos que hay que mejorar".

De modo que, en la presente situación, lo que hará Bellido, como hasta ahora, es "colaborar con lo que hasta ahora nos ha pedido el fiscal" y, a partir de este momento, "con lo que nos pida el juez".

RELACIONES PP-Cs

En cuanto a las relaciones en el gobierno municipal entre PP y Cs, Bellido ha asegurado que son buenas, si bien ha aclarado, que el pacto de gobierno del PP en el Consistorio es con la formación naranja y no de modo individual con cada uno de sus ediles, de forma que los populares están "cumpliendo el pacto al pie de la letra", confiando Bellido en que "Cs también lo haga, y eso también pasa porque la relación sea normal", algo que ya le ha transmitido "a Isabel Albás (Cs)".

El alcalde se ha referido de esta forma a las críticas que, a cuenta de las derivadas políticas del caso Infraestructuras y en distintos momentos, también durante el Pleno de este jueves, le ha dirigido Dorado, considerando Bellido que el portavoz municipal de Cs "no debe estar pasándolo bien", ya que "tiene que ser una situación dura verse fuera del gobierno (municipal) y verse implicado en estas cuestiones", que son objeto de investigación en los tribunales.