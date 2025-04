El alcalde de Córdoba valora que el apagón no deja incidencias graves y sí un comportamiento "ejemplar"

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este martes que el apagón eléctrico de este lunes con su correspondiente "caos" no ha dejado incidencias graves, ni ha habido "nada que sea irreparable, ni pérdida de vida humana, ni ha habido por la noche incidencias en materia de seguridad significativas", salvo tres accidentes de tráfico "leves", y con un comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía. Los bomberos realizaron 84 intervenciones, la mayoría por personas atrapadas en ascensores y cocheras.

En declaraciones a los periodistas para hacer balance de actuaciones realizadas durante el lunes, acompañado por los distintos concejales y responsables del Comité de Emergencia de la ciudad, en la sede de Policía Local, donde se ha instalado el centro de emergencia del Ayuntamiento, al estar edificio preparado para este tipo de situaciones y tener luz y conectividad, el regidor ha comenzado su intervención expresando el agradecimiento a toda la ciudadanía, que "ha tenido una vez más un comportamiento ejemplar en una situación de especial dificultad".

"Una especial dificultad que tenía partes muy visibles que todos veíamos, que no había luz, que había dificultades de comunicación, y partes más invisibles de muchas empresas, trabajadores, autónomos, que tenían dificultades para salir adelante jugándose gran parte de su futuro en un mal día, de personas con especial dificultad de carácter social, enfermedades, personas con necesidades de oxígeno, de atención médica, que realmente ayer tuvieron momentos muy duros y muy malos", ha transmitido.

Asimismo, Bellido ha elogiado la labor de Policía local, con "muchos agentes que vinieron voluntariamente, sin ser llamados, y otros que extendieron sus turnos hasta que desde la central les dijeron que ya se podían retirar, o que adelantaron sus entradas en turno, de modo que trabajaron muy por encima de su horario y lo hicieron de forma voluntaria", e igualmente personal de bomberos y de Protección Civil.

Según ha detallado, ayer por la mañana lo primero fue la seguridad vial, sin semáforos, y "la respuesta fue extraordinaria, excelente y rápida por parte de Policía Local", de modo que "si a las 12,32 horas se estaban yendo los semáforos, poco más tarde de las 13,00 horas estaban regulándose ya los cruces semafóricos", y "se hicieron actuaciones de vallado de muchas glorietas, para que se convirtiera todo en una glorieta y regular de forma más sencilla el tráfico". Por tanto, "se reguló el tráfico de forma muy rápida y eficaz desde por la mañana", ha afirmado.

LOS RESCATES Y SERVICIOS CRÍTICOS

Mientras, el alcalde ha indicado que "muchas personas se quedaron atrapadas en ascensores y en cocheras", y ahí atendió el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), con 84 intervenciones a lo largo de todo el día, "la mayoría de rescate y también algunas de carácter más social, cuando tuvieron que atender a personas enfermas o con dificultades". Así, ha remarcado que "esa fue la primera preocupación de la mañana".

Tras ello, ha explicado que "había que asegurar las comunicaciones" ante "algunos servicios críticos que tenían que seguir funcionando", como el suministro de agua, de ahí que se instalaran once generadores desde las 14,00 horas en las instalaciones de Emacsa, fundamentalmente en Villa Azul, pero también en la EDAR y en algunas otras instalaciones, para que "el suministro de agua no se interrumpiera, ni tampoco se viera en peligro".

Además, ha destacado las comunicaciones con la red Tetra, "que fue objeto de un contrato hace no tanto por 600.000 euros del Ayuntamiento y es la red de seguridad que ha permitido estar conectados, funcionando perfectamente, y también la malla de comunicación independiente, de Infraestructuras, que ha sido vital", de cara a tener "la comunicación asegurada", por lo que dicho servicio también se declaró crítico y "afortunadamente ha estado funcionando sin problema".

El tercer servicio ha sido el de Mercacórdoba, donde "se ha asegurado que no se interrumpiera el suministro alimentario", tras dejar un generador Cruz Roja, con el fin de que "no se estropearan las mercancías y pudieran tener la venta", agregando que la luz regresó "a primera hora de la noche", siendo de "los sitios donde primero se recuperó en Córdoba, con lo cual no ha hecho demasiada falta el generador, pero sí se puso a primera hora".

Igualmente, ha valorado la disposición de suministro de gasoil a través del depósito de Aucorsa, que a primera hora de la mañana tenía 90.000 litros almacenados en sus instalaciones y se han gastado unos 4.000 litros, para los vehículos policiales y los de bomberos, a la vez que hay una reserva de los depósitos en los colegios con máxima capacidad de unos 100.000 litros, "que también hubieran estado a disposición de generadores".

Al respecto, ha señalado que "con esos depósitos de gasoil se ha prestado servicio a la Subdelegación del Gobierno, que tiene su propio generador y que nos pidió que también le prestáramos gasoil", así como a la estación de Renfe, "donde hubo una situación crítica", y al Hospital Reina Sofía, "al que también se hizo una cesión de parte del gasoil".

ATENCIÓN A PERSONAS

En la labor de atención a personas, donde "hubo momentos de dificultad en el 061 y en el 112", desde la Delegación de Accesibilidad y Servicios Sociales se visitó durante todo este lunes las residencias con personas con discapacidad, con enfermedades y dependientes, si bien "el problema venía con las personas que estaban en domicilios", de modo que Policía Local estuvo presente junto a Protección Civil en cada uno de los distritos, a través de sus centros cívicos, con megafonía para que "la gente supiera que allí tenían a alguien a quien acudir", ha comentado Bellido.

"En segundo lugar, hubo una presencia policial muy importante, reforzada en este caso también por Protección Civil, incluso por bomberos, que hicieron recorridos preventivos, no sólo en materia de seguridad, sino para que todo el mundo supiera que había responsables a quien acudir en caso de que algo marchara mal", ha precisado, para subrayar también la colaboración "intensa" con Policía Nacional para que "estuviera toda la ciudad cubierta", estando unas 30 patrullas.

Tras ello, el alcalde ha elogiado que "ya todo va volviendo a la normalidad, se han recuperado ya al 100% todas las instalaciones semafóricas y se están recuperando poco a poco las comunicaciones", a la vez que se mantiene el nivel de coordinación con Junta de Andalucía y Gobierno de España, así como el nivel de coordinación técnica.

"Si vemos que la situación evoluciona mejor, iremos relajando poco a poco las medidas y a su vez iremos desescalando la situación de emergencia conforme lo desescalen las autoridades autonómicas y nacionales", ha declarado el alcalde, quien también ha reconocido la labor de Cruz Roja y ha adelantado que trabajarán para contar con un protocolo de emergencia ante apagones eléctricos.

CRUZ ROJA

En concreto, personal de Cruz Roja ha atendido en la estación del tren a unas mil personas, entre las 21,30 horas de este lunes y las 9,30 horas de este martes, cuando se han empezado a retirar recursos, según ha explicado Nerea Casas, responsable de la unidad de emergencia de Cruz Roja en Córdoba.

Así, ha habido unos 25 voluntarios, haciendo rotación durante la noche, a la vez que se ha desplegado un equipo en Villanueva de Córdoba, porque "trasladaron allí también a otras personas". Se ha prestado atención sanitaria, apoyo psicosocial y reparto de mantas a todas las personas que se encontraban en la estación y kit de higiene y alimentos para un tramo de 12 horas.