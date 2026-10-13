El alcalde dice que Córdoba "resiste mejor" al problema de la vivienda al alejarse de las políticas del PSOE en Gobierno

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la rueda de prensa para informar de los galardones de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que la capital, "dentro del mal momento que vive la vivienda en toda España", ha sabido "resistir mejor" a dicho problema, porque se han alejado de las políticas del PSOE en el Gobierno de España y de anteriores gobiernos locales "todo lo que se ha podido", y así lo expondrán desde el PP en el Pleno Extraordinario previsto para el jueves sobre esta materia.

En una rueda de prensa para informar de los galardones de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes, el regidor ha señalado que "es un tema que hay que asumir con absoluta responsabilidad de todos los que tenemos algo que ver en la administración pública y en la toma de decisiones de gobierno, con todo el rigor de los datos y con toda la empatía, porque hay que ponerse en la piel de aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda".

En este sentido, ha apuntado a "tres principios importantes", como son "responsabilidad, rigor y preocupación y empatía por resolverlo", al tiempo que ha aclarado que "desde el año 2018 hasta ahora, el problema de la vivienda ha crecido exponencialmente en toda España". "Se ve en los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde era un problema perdido en la profundidad de los problemas de los españoles, hasta que ha pasado a encabezarlo constante y sistemáticamente en los últimos estudios", ha apostillado.

Por tanto, "en estos años de gobierno del PSOE en España es cuando la vivienda se ha convertido en un problema para los españoles, algo muy evidente", ha enfatizado el primer edil, quien ha agregado que "esto no quita de la responsabilidad más allá de que todos sabemos quién ha creado el problema, porque es algo muy obvio y evidente, que es un problema que ha creado el actual Gobierno de España con sus políticas de vivienda", recordando que "en Córdoba se estuvo a punto de tener un ensayo previo".

Así, ha precisado que cuando él llegó al gobierno local "lo que estaba en los papeles, programas y planes del entonces gobierno local era quitar suelo de desarrollo de la ciudad, desclasificar suelos", de modo que "en vez de que la ciudad siguiera creciendo en vivienda, que paráramos, que no hubiera nuevos barrios, que se desclasificaran suelos y centrarnos sólo en la ciudad que ya estaba construida". "¡Fíjense qué desastre hubiera sido si eso hubiera llegado a ejecutarse!", ha exclamado.

Al respecto, ha manifestado que "por eso las políticas equivocadas importan y ese ejemplo de lo que iba a pasar en Córdoba, que afortunadamente no pasó, ha sido lo que al final ha acabado pasando en España de distintas formas", y "anteponiendo también algo que pasaba en Córdoba, que ya también quedó desterrado, pero que sigue pasando en España, que es no hacer políticas para solucionar los problemas reales de la gente, como el de la vivienda, sino hacer políticas para seguir dividiendo, queriendo aparentar que algo se hace, aunque el resultado sea desastroso y el contrario al que supuestamente se pretende llegar", ha lamentado.

Ha cuestionado que "al final cuando se hacen decretos, reales decretos y leyes aparentando una preocupación tremenda por la vivienda, pero el resultado es que está más cara que nunca, que el alquiler está más inaccesible que nunca, que cada vez hay más gente que tiene miedo a poner su vivienda en el mercado de alquiler, que se retrae por tanto la oferta de alquiler, ¿qué quiere decir?".

En este caso, ha enfatizado que "las cosas se han hecho rematadamente mal y, sobre todo, se han hecho con mucha demagogia, tratando de embaucar al ciudadano, queriendo hacer ver que hay una preocupación tremenda, cuando lo que se quiere es simplemente aparentar que se hacen medidas que no dejan de ser contraproducentes".

EL RIGOR DE LAS CIFRAS

Frente a ello, el alcalde ha subrayado que en el Pleno "se va a poner de manifiesto el rigor de las cifras, de lo que ha pasado en Córdoba en estos años, porque no vamos a rehuir el debate local, aunque esto es algo de ámbito nacional".

Así, se va a exponer "cuál es la evolución del precio de la vivienda en Córdoba y en España en estos años, la evolución del precio del alquiler, la evolución de la oferta de vivienda y el número de viviendas construidas", entre otras cifras, para "hablar desde el rigor de los datos".

"No se pueden afrontar estos debates solamente desde la cercanía y empatía, que también, sino que hay que afrontarlos desde el rigor de los datos y se va a hacer un ejercicio de transparencia con todos los indicadores que hay nacionales, autonómicos y locales, para que se conozca qué ha pasado en estos años en Córdoba, comparado con lo que ha pasado en el conjunto de España", ha detallado.

LAS MEDIDAS

Entretanto, el regidor ha expresado que "los cordobeses, los andaluces y los españoles esperan políticas de futuro", dado que "no basta sólo con analizar lo que ha pasado, sino con políticas de futuro". Ante ello, ha defendido "las medidas que están en marcha o se ponen en marcha, que tienen que ver con acelerar los crecimientos de la Córdoba del futuro, con el aumento de viviendas de protección oficial, con la regeneración de los barrios a través de las normas urbanísticas aprobadas y con la agilización de los procesos de licencias".

En relación con esto último, ha afirmado que "ya están poniendo de ejemplo a Córdoba en otras ciudades, que están llamando tanto al Colegio de Arquitectos como al Ayuntamiento para que vayamos a explicarles cómo se ha hecho ese programa en la ciudad", remarcando que les "importa poder solucionar un problema", aunque ha aclarado que "si no hay un cambio en España, por mucho que hagamos los gobiernos locales y autonómicos, el problema de la vivienda va a seguir siendo un problema que se va a agravar en el futuro".

Por ello, ha declarado que van a hacer "ese ejercicio de rigor, transparencia y empatía, pero sabiendo que tiene que cambiar el planteamiento global de la vivienda en España, porque si no esto nos conduce a todos al desastre".

Previamente, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha afeado que el Gobierno con su política de vivienda ha conseguido que "se encarezca espectacularmente el precio, aunque en Córdoba, gracias fundamentalmente a las políticas que se han llevado desde el gobierno municipal, es la número 48 de las 52 capitales de provincia donde más se ha encarecido el precio", siendo así "la cuarta ciudad de España donde menos ha subido el precio de la vivienda en los últimos ocho años".

Al hilo, ha reprochado que "el gobierno de España del PSOE sólo se ha acordado de la vivienda en el último minuto de su legislatura", a la vez que ha remarcado que "han intentado resolver de una manera equivocada la situación del mercado de alquiler de la vivienda".

HUELGA GENERAL

En cuanto a la convocatoria de la huelga general por la vivienda, el alcalde ha dicho que tiene "un error en el planteamiento", a lo que ha agregado que "los sindicatos que representan a una buena parte de los trabajadores de España deberían mantenerse al margen y alejados precisamente de las contiendas políticas".

"Evidentemente hay problemas para que los sindicatos protesten y hagan huelga", pero cree que "justo coincidir a dos días del inicio de una campaña electoral parece que mezclan a conciencia la convocatoria de esa huelga con las elecciones que van a ser 15 días después".

A su juicio, "es un error, porque al final los sindicatos representan a trabajadores que con seguridad estén afiliados o no, sí que votan a muy distintos partidos", y considera que "ponen en duda su imparcialidad en este proceso, que no tienen por qué serlo, porque nadie dice que los sindicatos deben ser imparciales", aunque "les aleja de una buena parte de españoles que seguramente sientan que esa huelga no les representa y se utiliza para influir en un proceso electoral".