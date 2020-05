El alcalde de Granada pide pasar a fase 1 "en cuanto la ciudad cumpla los indicadores" sin esperar al 18 de mayo

GRANADA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), ha reclamado este lunes que la ciudad pase a la fase 1 de la desescalada "inmediatamente en cuanto cumpla los indicadores" sin necesidad de esperar a la revisión que realice de cara al 18 de mayo el Ministerio de Sanidad, al que también ha demandado "claridad y transparencia" sobre los indicadores aplicados porque "se están publicando datos de determinadas ciudades del País Vasco con indicadores infinitamente peores que Granada" y que, sin embargo, han podido avanzar en la desescalada.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Salvador ha asegurado que podría entender la decisión de mantener a Granada en fase 0 "si se hubieran publicado todos los datos e indicadores, que no debiera haber ningún problema para ello, y hubiese visto que hay alguna causa objetiva que nos diferencia de otras ciudades", pero ha señalado que no puede hacerlo "cuando no se ha publicada nada y la fórmula de variables que dicen son tan singulares".

"Granada en camas hospitalarias e ingresos en UCI tiene indicadores bastante buenos que se están comparando en ciudades con indicadores mucho peores que no están teniendo problemas", ha lamentado el regidor granadino, que también ha criticado que tanto en esta provincia como en Málaga "no han pasado ninguno de los distritos sanitarios que no deberían tener ningún problema y sin embargo en otras comunidades autónomas sí han pasado" a fase 1.

En su opinión, "el Gobierno a la hora de tomar este tipo de decisiones debería tener en cuenta que debe haber una diferencia muy clara y algún indicador porque al final está jugando con la imagen de ciudades eminentemente turísticas y esto nos hace daño porque estamos trabajando para que todo el mundo vea que somos destinos seguros, con medidas de seguridad e higiene y donde todo funciona como debe funcionar".

"PARECE COMO SI ESTO FUERA UNA LIGA"

Salvador ha anunciado que, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha avanzado su negativa, va a pedir una revisión para el pase inmediato de Granada a la fase 1 de la desescalada sin necesidad de esperar al lunes 18 de mayo. "Si todo depende de un indicador, si se llega se debe pasar de fase inmediatamente sin necesidad de esperar cuatro, cinco o seis días a una revisión cuando de eso depende la reapertura de muchos negocios", ha defendido el alcalde de Granada, que ha señalado que "el Gobierno no puede ampararse en que no hay revisión hasta la semana que viene, parece como si esto fuera una Liga o una actividad deportiva en lugar de la crisis más importante que hemos sufrido en el último siglo".

Junto a ello, Salvador ha señalado que los granadinos tienen "derecho a conocer los indicadores que tienen todas las ciudades porque se están publicando datos de determinadas ciudades del País Vasco con indicadores infinitamente peores que Granada" y que si han podido avanzar en el proceso de desescalada. "Todos tenemos derecho a conocer esos indicadores porque eso no pone en peligro la estrategia sanitaria ni crea alarma social", ha subrayado antes de insistir en que "si la crisis se lleva al día, los pasos se deben dar al día y si se cumplen los indicadores inmediatamente hay que pasar de fase".

Por último, el alcalde de Granada ha rechazado que la actuación de los ciudadanos granadinos durante la fase 0 tenga "absolutamente nada que ver" con el hecho de que el Ministerio de Sanidad no haya autorizado que la ciudad avance en la desescalada y ha reiterado la necesidad de que la población adopte "medidas permanentes de autoprotección" que el Ayuntamiento va a reforzar con iniciativas como la instalación de señales identificativas en calles estrechas y turísticas donde existen más dificultades para respetar la distancia social.