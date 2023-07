El alcalde de Hornachuelos (Córdoba) reclama que el pediatra "vuelva a pasar consulta diaria"

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hornachuelos (Córdoba), Julián López, ha asegurado que la localidad "tiene un problema que se está convirtiendo en histórico, la falta de pediatra de forma continua en su centro de salud", motivo por el que ha reclamado que "vuelva a pasar consulta diaria", además de señalar que teme que "las vacaciones de verano y la falta de personal vuelvan a traer recortes al municipio", una cuestión que "no es de recibo".

Tal y como ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, López ha criticado que el pediatra pasa consulta "una vez en semana desde hace años", mientras que "antes estaba todos los días en la localidad", siendo esta una de las cuestiones que "pretende restaurar el actual equipo de gobierno". "Tenemos muchos menores en el municipio y con ellos nunca se sabe, no podemos relegar su atención a una vez en semana", ha subrayado.

Además, el alcalde se ha mostrado "preocupado por los recortes que puedan traer el verano", pues "no es la primera vez que nos hemos quedado sin pediatra en esta época debido a la escasez de personal y esto no podemos consentirlo. Debemos avanzar, no todo lo contrario".

Para concluir, López ha señalado que ya en 2021 se recogieron "casi 2.000 firmas pidiendo el restablecimiento del pediatra en la localidad y, desde entonces, se viene solicitando que la atención pediátrica sea diaria. Y es que son más de 300 niños los que acuden al centro de salud en caso necesario en Hornachuelos".