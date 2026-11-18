Tranvía en pruebas - EUROPA PRESS

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha afeado a la Junta de Andalucía haberse enterado por "un mitin del PP" de la fecha de puesta en marcha del tranvía, después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciara este martes en un acto público del PP celebrado en Jaén que, "si las pruebas en blanco van bien, os vais a montar estas navidades".

En declaraciones a Europa Press, Millán ha exigido a la Junta de Andalucía "respeto institucional" y "lealtad" hacia el Consistorio y los vecinos de la capital con relación al proyecto del tranvía. Asimismo, ha urgido a la Administración autonómica a poner en marcha esta infraestructura "cuanto antes" tras acumular sucesivos retrasos en los últimos años.

El regidor ha pedido "respeto" hacia los jiennenses ante una actuación que ha calificado de "tan importante para el día a día de los vecinos de la ciudad de Jaén, para los empresarios del centro y para la movilidad de la ciudad".

También ha puesto el acento en que se trata de un servicio que "pagan los jiennenses con sus impuestos" y que, "desgraciadamente, gestiona la Junta de Andalucía de espaldas al Ayuntamiento de Jaén".

En este punto, ha tildado de "lamentable" que los representantes municipales tengan que enterarse "por los medios de comunicación cuando se producen las pruebas en blanco". Del mismo modo, ha criticado que la previsión sobre la puesta en marcha del tranvía se haya conocido "a través de un mitin del Partido Popular".

Ante esta situación, Millán ha explicado que desde el Ayuntamiento se ha realizado una solicitud formal a la Junta de Andalucía para mantener una reunión en la que se les informe detalladamente sobre el estado del proyecto. "Vuelvo a insistir porque se lo hemos reiterado: que por favor tengan lealtad institucional y tengan respeto con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", ha remarcado.

Por último, el primer edil ha instado a la Junta a activar el servicio de manera inmediata, aludiendo al "cansancio" de la ciudadanía ante las sucesivas demoras. "Estamos hartos de promesas: 2022, 2023, 2024, 2025 y llevamos por 2026", ha censurado, concluyendo que es "urgente" que el tranvía "sea una realidad cuanto antes".