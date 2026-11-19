Asistentes de las IV Jornadas de la Comisión de Heridas del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Heridas del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha celebrado este jueves sus IV Jornadas, donde profesionales sanitarios han abordado los nuevos avances en el cuidado de las lesiones en pacientes.

La iniciativa, que ha contado con la presencia de la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, se ha consolidado como un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre los profesionales sanitarios de su entorno, como ha indicado la Junta en una nota

El evento se produce coincidiendo con el 20 aniversario de la creación de esta comisión, integrada por enfermeras que representan los diferentes ámbitos asistenciales, y que a lo largo de todos estos años ha estado formando y asesorando a profesionales, investigando, evaluando apósitos y otros productos para el cuidado de las heridas en los pacientes de su ámbito de cobertura.

El programa científico de las jornadas cuenta con la participación de profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional y aborda cuestiones de actualidad e interés para la práctica clínica.

Entre los contenidos previstos se ha hablado de la investigación en heridas, la aplicación de la ecografía, las novedades en el ámbito de la compresión, el análisis basado en la evidencia de los factores que dificultan la cicatrización y el papel de la podología en el cuidado del pie diabético.

Además, uno de los aspectos más destacados de esta edición es la incorporación de la perspectiva de las personas que conviven con heridas. Para ello, ha habido una mesa específica en la que sus experiencias y testimonios tienen un papel protagonista, poniendo de manifiesto la importancia de situar al paciente en el centro de los cuidados.

Las jornadas han incluido también una mesa que ha permitido realizar un recorrido por la trayectoria de profesionales que han dedicado buena parte de su vida laboral al ámbito de las heridas y que comparten sus conocimientos, experiencia y aportaciones a esta disciplina.

El dinamismo y la participación activa son otras de las señas de identidad de este encuentro. Esta tarde estará dedicada a la celebración de diferentes talleres prácticos, con temáticas variadas, que permitirán a los asistentes profundizar en técnicas, herramientas y conocimientos aplicables a su actividad asistencial.

Además, en colaboración del Colegio de Enfermería de Cádiz, se entregarán los premios a los mejores trabajos de investigación en heridas dentro del II Certamen de Investigación de la Comisión de Heridas.